Schult kritisiert Schiedsrichterleistung gegen Kolumbien: „Einfach unfair“

Die Euphorie ist erst einmal verflogen. Nach dem furiosen 6:0 gegen Marokko mussten die DFB-Frauen bei der WM im zweiten Gruppenspiel gegen Kolumbien eine Niederlage hinnehmen. In einer vor allem kämpferisch geführten Partie kassierte man in der Nachspielzeit den Treffer zum 1:2-Endstand. Schon vorher hatten Alexandra Popp und Co. am Sonntag große Probleme mit der Spielhärte - und bekamen kaum Hilfe von der Schiedsrichterin.

Nur vier Gelbe Karten standen nach dem Spiel zu Buche, eine davon für DFB-Abräumerin Lena Oberdorf. 17 Fouls der Kolumbianerinnen standen acht Vergehen der deutschen Frauen gegenüber. Die Linie der Unparteiischen Melissa Borjas - vor allem bei der Karte für Oberdorf - sorgte für Kritik von Almuth Schult: „Es war bis zu der Szene so, dass man auf beiden Seiten Gelbe Karten hätte geben können. Die wurden nicht gegeben“, sagte die bei der WM wegen einer Schwangerschaft fehlende Nationaltorhüterin im Anschluss an die Partie als Expertin in der ARD.

Erste Gelbe Karte an DFB-Abräumerin Oberdorf

Schon einige fragwürdige Aktionen der robusten Kolumbianerinnen in der ersten Hälfte hatte die Schiedsrichterin durchgehen lassen. Beinahe eine Stunde wartete Borjas mit dem Griff zur Karte. In der 57. Minute traf es dann ausgerechnet Oberdorf, wenn auch für ein klares Foul. „Es ist in der Situation einfach unfair gewesen, dass es bei Lena Oberdorf konsequent bestraft wurde“, kritisierte Schult. „Weil auf dem Niveau waren vorher drei, vier Fouls, wo wir gesagt haben, jetzt muss sie eingreifen, sonst artet es aus“, fügte die 32-Jährige, die auch für das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), zu dem auch der Sportbuzzer gehört, als Kolumnistin tätig ist.

Die Schiedsrichterin stand auch in der Folge im Fokus, die Kolumbianerinnen wichen nicht von ihrer harten Linie ab. Drei Gelbe Karten musste Kolumbien noch einstecken. In der wohl wichtigsten Szene lag Borjas richtig, entschied nach Notbremse von Kolumbien-Torhüterin Catalina Perez an Oberdorf auf Gelb und Elfmeter, den DFB-Stürmerin Popp zum zwischenzeitlichen Ausgleich verwandelte. Die Schwelle für eine Karte blieb aber bis zum Abpfiff hoch. „Es wurde auch im Nachhinein nicht eine konsequente Linie durchgezogen. Und das ist dann negativ für so ein Spiel“, klagte Schult.

Das deutsche Team muss nach der Niederlage nun um das Achtelfinale bangen. Am abschließenden Spieltag braucht es einen Sieg gegen Südkorea (Donnerstag, 12 Uhr MESZ, ZDF), um die K.o.-Runde perfekt zu machen.