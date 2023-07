Neuseeland gegen Norwegen live im TV und Online-Stream

Am Donnerstag (20. Juli) findet das Eröffnungsspiel der Frauen-Weltmeisterschaft 2023 statt. Erstmals wird das Turnier, das bis zum 20. August läuft, in zwei Ländern ausgetragen: Australien und Neuseeland. Zum Auftakt trifft Co-Gastgeber Neuseeland am Donnerstag auf Norwegen. Anstoß in Auckland ist um 19 Uhr. Nach deutscher Zeit startet das Eröffnungsspiel bereits um 9 Uhr morgens.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für Neuseeland ist es die fünfte WM-Teilnahme, nie schafften es die Skandinavier über die Vorrunde hinaus. Norwegen hingegen nahm an allen bisherigen Turnieren teil - und wurde 1995 bei der zweiten offiziellen WM sogar Weltmeister.

Wie sehe ich das Eröffnungsspiel zwischen Neuseeland und Norwegen live im TV?

Die ARD überträgt das Eröffnungsspiel zwischen Neuseeland und Norwegen am Donnerstag live im Free-TV und startet um 8.03 Uhr mit der Berichterstattung, die auch die Eröffnungsfeier umfasst. Aus dem WM-Studio in Hamburg melden sich Moderator Claus Lufen und Expertin Nia Künzer. Kommentatorin ist Christina Graf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kann ich das Eröffnungsspiel zwischen Neuseeland und Norwegen im Livestream verfolgen?

Ja, die ARD bietet am Donnerstag einen Livestream zum Eröffnungsspiel zwischen Neuseeland und Norwegen an. Die Übertragung über die Sortschau-Homepage, die ARD-App oder in der Mediathek ist kostenlos verfügbar.