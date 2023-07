Auf diese drei Marokkanerinnen muss Deutschland besonders aufpassen

Am Montag greift das DFB-Team aktiv in das WM-Geschehen ein: Um 10.30 Uhr (live im ZDF) spielt die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg im Melbourne Rectangular Stadium ihre erste Partie gegen Marokko. Die Ergebnisse der ersten Turnier-Tage zeigen: Deutschland sollte den WM-Debütanten nicht unterschätzen.

Neuling Haiti brachte Europameister England trotz einer 0:1-Niederlage an den Rande der Verzweiflung. Schweden siegte erst in letzter Minute gegen Südafrika (2:1) und Jamaika rang den Französinnen ein 0:0 ab.

Barbara Barkhausen, Chantal Ranke und Frank Hellmann sind für Sie in Down Under dabei.

„Die ganze Welt ist näher zusammengerückt“, kommentierte Voss-Tecklenburg die Ergebnisse auf der Presskonferenz vor dem Auftakt der Deutschen und erklärte: „Wir haben vorausgesagt, dass diese Nationen die Qualität haben, jede Mannschaft vor Probleme zu stellen.“ Auch die Marokkanerinnen schätzt sie als „hartnäckigen Gegner“ ein.

„In den letzte zwei Jahren haben sie sich sehr gut entwickelt“, sagte die 55-Jährige, die einen defensiven und mental starken Gegner erwartet. Insbesondere drei Offensiv-Spielerinnen könnten den DFB-Frauen Probleme bereiten. Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), stellt die Schlüsselspielerinnen der Nordafrikanerinnen vor.

Das sind die Stars von DFB-Gegner Marokko

Ghizlane Chebbak: Die Kapitänin der Marokkanerinnen wird auf der offiziellen Kader-Liste der FIFA zwar als Stürmerin geführt, in den vergangenen Spielen bewegte sie sich aber vor allem auf der Achter-Position. Beim Afrika-Cup 2022, bei dem Marokko im Finale gegen Südafrika verlor, wurde Chebakk nicht nur Torschützenkönigin, sondern auch als beste Spielerin des Turniers ausgezeichnet.

Mit einer Größe von 1,66 Meter zählt die 32-Jährige zwar nicht zu den Kleinsten des Nationalteams, fällt aber durch ihre dynamische und wendige Spielweise auf. In der marokkanischen Liga läuft Chebbak seit 2013 für den AS FAR Rabat auf, mit dem sie mit Ausnahme von 2015 jedes Jahr die Meisterschaft gewann.

Rosella Ayane: 1,80 Meter misst die Stürmerin und ist damit locker einen Kopf größer als die deutschen Verteidigerinnen – zudem übertrifft sie auch DFB-Torhüterin Merle Frohms um fünf Zentimeter. Die 27-Jährige war zuletzt die Sturmspitze der Marokkanerinnen, kann aber auch flexibel auf den Außenbahnen eingesetzt werden.

Als einzige Spielerin spielt sie in der englischen Women‘s Super League, die als stärkste Liga Europas gilt. Für Tottenham Hotspur lief sie vergangene Saison 19 Mal auf, dabei gelang ihr ein Treffer. Da sie im englischen Reading geboren wurde, durchlief sie einige U-Nationalmannschaften für die Britinnen. 2021 debütierte Ayane für Marokko.

Fatima Tagnaout: In Afrika gab es in der vergangenen Saison keine bessere Spielerin als Tagnaout. Zumindest wurde die 24-Jährige 2022 zur besten Spielerin der afrikanischen Champions League gekürt, die sie mit dem AS FAR erstmals gewann. Im Laufe das Turniers traf die Stürmerin drei Mal, legte zudem vier weitere Tore vor.

In 14 Länderspielen schoss sie zwar noch kein Tor für Marokko, konnte aber vier Treffer vorbereiten. Trainer Reynald Pedros setzt sie daher vor allem auf der Außenbahn ein, um ihre Fähigkeit, Chancen zu kreieren, in den Fokus zu stellen.

Marokko zuletzt mit ernüchternder Bilanz

Trotz der Qualität von Chebbak, Ayane und Tagnaout hat Marokko in den letzten fünf Testspielen weder gewonnen noch getroffen. Die letzte Sieg gelang der Mannschaft im Februar dieses Jahres gegen die Slowakei. Beim 3:0-Sieg zählten Ayane und Tagnaout zu den Torschützinnen.

