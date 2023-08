Spanien gegen Schweden live im TV und Online-Stream

Die Entscheidung um den Titel bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland rückt immer näher. Am Dienstag steht ab 10 Uhr das erste Halbfinale an, in dem Spanien und Schweden im neuseeländischen Auckland den ersten Endspiel-Teilnehmer ermitteln.

Spanien war durch ein 2:1 im Viertelfinale gegen die Niederlande in die Vorschlussrunde eingezogen. Zuvor hatten die Ibererinnen im Achtelfinale gegen die Schweiz beim 5:1 wenig Mühe. In der Gruppenphase musste Spanien überraschend Japan den Vortritt lassen, kam als Gruppenzweiter aber dennoch eine Runde weiter. Halbfinalgegner Schweden setzte sich als Sieger der Gruppe G vor Südafrika, den überraschend ausgeschiedenen Italienerinnen und Argentinien durch. Im Achtelfinale war Schweden mit den USA (5:4 im Elfmeterschießen) einen der Topfavoriten aus dem Turnier. Im Viertelfinale schlugen die Skandinavierinnen Japan mit 2:1.

Wie sehe ich das Spiel Spanien gegen Schweden live im TV?

Das ZDF überträgt das Halbfinale zwischen Spanien und Schweden am Dienstag live im Free-TV und startet um 9.35 Uhr mit der Vorberichterstattung. Moderator Sven Voss führt durch die Sendung, als Expertin ist Kathrin Lehmann dabei. Um 10 Uhr wird die Partie in Auckland angepfiffen, als Kommentatorin fungiert Claudia Neumann.

Kann ich das Spiel zwischen Spanien und Schweden im Livestream verfolgen?

Ja, das ZDF bietet am Montag ab 9.55 Uhr einen Livestream zum WM-Halbfinale zwischen Spanien und Schweden an.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Ja, die Übertragung des Livestreams über die Homepage, die ZDF-App oder in der Mediathek ist kostenlos verfügbar.

Wie verfolge ich das Spiel Spanien gegen Schweden im Liveticker?

Der Sportbuzzer bietet am Dienstag einen Liveticker zum Spiel Spanien gegen Schweden an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es hier ab 10 Uhr.