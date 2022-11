﻿Stolze Gastgeber, Promis und teures Bier: So erlebt ein deutscher Fan die Weltmeisterschaft in Katar

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ist international umstritten. Vor Ort merkt man davon wenig, meint Torsten Reyher, der als deutscher Fan zum Turnier in der Wüste gereist ist. Er erzählt, was er in Katar erlebt.

Greifswald/Doha. Vor vier Jahren schaute die Fußballwelt nach Russland. Zwischen Kreml, Kasan und Jekaterinburg wurde gekickt – mittendrin der Fußballfan Torsten Reyher. Nun schaut die Welt in die Wüste nach Katar zur teuersten WM aller Zeiten. Und wieder ist Reyher, der Fußball in seiner DNA hat, dabei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Boykott des Events vor den glitzernden Fassaden der Wolkenkratzer kam für ihn nicht in Frage. „Ich bin hier, um guten Fußball zu sehen und die deutsche Nationalmannschaft anzufeuern“, sagt der 58-Jährige, der gegenwärtig in Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern) lebt.

+++ Alle Infos rund um die Weltmeisterschaft in Katar im Liveblog +++

Reyher: „Der Aufschrei kommt viel zu spät“

Menschenrechtsverletzungen, die höchst umstrittene Vergabe, Überwachung und ungewohnte Auflagen für Fußball-Anhänger – für Reyher keine Gründe, auf das Ballspektakel zu verzichten. „Klar, zu all dem habe ich mir auch Gedanken gemacht. Der Fehler wurde aber vor zwölf Jahren gemacht, als Katar die WM bekommen hat. Eine gekaufte WM hatten wir auch in Deutschland. Der Aufschrei kommt viel zu spät“, sagt Reyher. Auch zur Binden-Debatte hat er eine Meinung: „Da hat die Fifa schön gezeigt, wer das Geld und die Macht hat. Ganz schwache Nummer.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Dienstagabend ist er in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, gelandet. Hier übernachtet er während der WM. „In Katar konntest du kein Hotel buchen. Da hat wohl die Fifa sämtliche Quartiere in Beschlag genommen. Über einen Sportreiseanbieter habe ich deshalb das Komplett-Paket mit Rundumbetreuung gebucht – Tickets für die deutschen Spiele, Hotel, Ausflüge mit Grillen in der Wüste, alle Transfers zum Stadion und die Flüge“, sagt Reyher. Mit dem Bus geht es nach Dubai, von dort mit dem Flieger eine Stunde nach Katar.

Reyher: „In der Stadt ist überall der Reichtum zu sehen“

Es ist Mittwoch: Noch drei Stunden (Katar ist zwei Stunden vor der Zeit in Deutschland) sind es bis zur ersten Partie der Deutschen gegen Japan im Khalifa International Stadium. Den Usedomer erwischen wir in Doha. „Wir kommen gerade von der Stadtrundfahrt. Es erschlägt dich hier, das ist Wahnsinn. In der Stadt ist überall der Reichtum zu sehen“, schildert der 58-Jährige seine ersten Eindrücke.

Der Usedomer Torsten Reyher vor dem Khalifa International Stadium in Doha mit Hansa-Rostock-Schal und Deutschland-Trikot. © Quelle: privat

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Reyher, der im Deutschland-Trikot und mit Hansa-Rostock-Schal unterwegs ist, spürt allerdings noch nicht das große WM-Feeling in der Stadt. „Gut, im Flieger saßen viele Fans aus Costa Rica, die permanent gesungen haben. Die Stimmung ist hier zwar zurückhaltend, man spürt aber, dass sie mächtig stolz sind, was sie hier auf die Beine gestellt haben. Ich habe das Gefühl, dass sie gar nicht diese Kritik nachvollziehen können, weil das für sie ja normal ist – das Verhältnis Gastarbeiter und Katarer.“

Boykott kann wirken – als Afrika die Fifa zum Einknicken brachte Viele Jahre fand der afrikanische Fußball keine Beachtung bei der Fifa. Bis 1966, als alle Fußballnationen des Kontinents die legendäre Weltmeisterschaft in England boykottierten – und trotzdem ein Afrikaner Torschützenkönig wurde. Abonnieren

Mit Ede Geyer und „Calli“ Calmund im Flieger

Reyher ist umgeben von deutscher Fußballprominenz. Im Flieger saß hinter ihm Gladbach-Legende Holger Fach. Ede Geyer, Kult-Trainer von Cottbus, und Reiner „Calli“ Calmund, Leverkusener Manager-Urgestein, gehören ebenfalls zur Reyher-Reisegruppe. „Abends im Hotel in Abu Dhabi wird beim Public Viewing viel gefachsimpelt. Dafür wurden die Prominenten eingekauft“, so Reyher.

Was er von Russland schon kennt, ist auch in Katar allgegenwärtig – die Videoüberwachung. „Auf den Straßen sind überall Kameras. Sobald du ein Gebäude betrittst, wirst du gescannt. Das stört mich aber nicht, weil ich nichts zu verbergen habe“, meint der Immobilienmakler, der sich bei aktuell 30 Grad auf die klimatisierten Sitze im Stadion freut.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vier Tickets für rund 900 Dollar

Die Diskussion um das Alkoholverbot rund um die Stadien lässt den einstigen Kicker und Trainer von Eintracht Ahlbeck sowie dem FC Insel Usedom kalt. „In unserem Hotel in Abu Dhabi gibt es Bier für sechs Euro, auf der Fanmeile in Doha soll es auch Alkohol geben. Im Stadion brauche ich kein Bier, da will ich Fußball schauen.“ Und das Essen? „Hähnchen, Fisch, Burger – hier gibt es genug für Europäer.“

Reyher hat Tickets für die drei Vorrundenspiele (Japan, Spanien und Costa Rica) und das Achtelfinale. Um die 900 Dollar hat er dafür bezahlt. „Das liegt im Mittelklassesegment. Wenn du schon mal in einem hochmodernen Stadion bist, willst du auch nicht auf den billigsten Plätzen sitzen“, meint der Fußballfan.

Mut ist es wohl nicht, eher Optimismus, dass er nach dem blamablen Vorrunden-Aus der damaligen Löw-Kicker in Russland 2018 nun auf die erste K.o.-Runde mit dem Achtelfinal-Ticket setzt. „Wenn die Jungs es wieder vergeigen, habe ich noch ein bisschen Badeurlaub.“ Nach dem verpatzten Start gegen Japan (1:2) sollte er seine Badesachen nicht ganz so weit weglegen.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Ostsee-Zeitung“.