﻿Abseits der Glitzermetropole Doha: Wie Touristen das Turnier in einem Wohnwagenpark verfolgen

Die Weltmeisterschaft in Katar lockt Touristen an. Nicht alle können oder wollen sich ein kostspieliges Hotel im Wüstenstaat leisten. Einige verfolgen das Turnier in einem Wohnwagenpark abseits des luxuriösen Glanzes von Doha.

Der Wohnwagenpark ist eine Stadt in der Stadt und hat seine eigene Infrastruktur.

Vom Doha Expressway zieht das Rauschen vorbeifahrender Autos herüber, auf einem quadratförmigen Sandplatz liegt ein Kamel in der Sonne. Ein paar Meter weiter, auf einem Fußballfeld aus Kunstrasen, arbeitet Oliver, sieben Jahre alt, an seiner Karriere. Er trägt ein hellgrünes Portugal-Trikot und kickt sich den Ball mit einem anderen Jungen zu, geschätzt gleiches Alter. Sie haben sich gerade erst kennengelernt, hier in der Caravan City, einem Park aus Wohnwagen, der eine Heimat auf Zeit ist für WM-Besucher, die sich kein Hotel leisten können oder wollen. Die Nacht gibt es ab 407 Riyal, umgerechnet etwas mehr als 100 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Park fühlt sich an wie ein Festivalgelände, nur dass es bei diesem Festival nicht um Musik geht, sondern um Fußball. Auf dem zentralen Platz steht eine Großbildleinwand, die schwarz ist an diesem Mittag. Davor Sitzsäcke, Tische und Bänke. An den Seiten Imbisse: Boston Burger, Mr. Kourani, eine Kaffeebude. Die Fahnen der WM-Teilnehmer flattern im Wind aus Richtung Downtown Doha. Man sieht die Skyline, die modernen Hochhäuser mit ihren Glitzerfassaden. Eine andere Welt. Im Wohnwagenpark glitzert nichts. Das muss kein Nachteil sein.

Auf der Bank neben dem Kunstrasenplatz, auf dem Oliver mit seinem neuen Kumpel spielt, sitzt sein Vater Alfonso. Sie kommen aus Spanien. Sein Sohn, erzählt der 37-Jährige auf Englisch, wolle irgendwann für den Barcelona Football Club spielen, deshalb trainiere er jeden Tag drei bis vier Stunden. Der Aufenthalt im Wohnwagenpark gefällt ihnen: „Es ist hier schön ruhig. Ich habe ein paar schlechte Reviews gelesen, aber mir ist nichts Schlechtes aufgefallen. Es ist mal was anderes.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Alfonso ist erfahrener WM-Tourist. 2010 habe er das Glück gehabt, im Finale im Stadion in Johannesburg zu sein, als Spanien Weltmeister wurde durch den Treffer von Andrés Iniesta in der Verlängerung gegen die Niederlande. 2014 sei er einen Monat durch Brasilien gereist. In Katar hatte er Karten für ein Spanien-Spiel, für Kanada gegen Marokko und Uruguay gegen Ghana. Er ist Spanien-Fan, sein Sohn Oliver ist flexibel. „Heute trägt er ein Portugal-Trikot, aber er hat auch ein Argentinien-Trikot mit Messi, jeden Tag trägt er ein anderes Trikot“, sagt Alfonso.

Ausstattung und Reinigung wie in einem Hotel

Der Wohnwagenpark ist eine Stadt in der Stadt, er hat seine eigene Infrastruktur. Neue Gäste werden von der Rezeption mit Golf-Cars zu ihren Wohnwagen gebracht. Es gibt einen Supermarkt („Your Favourite Neighbourhood Retailer“), der alles hat, was man im täglichen Touristenleben braucht, unter anderem Insektenspray, Hustenbonbons und Kondome. Die Wohnwagen sind in Blöcken angeordnet, sie sind ausgestattet mit Betten, Bad, Flachbildfernseher und Internet. Klimaanlage gibt es natürlich auch. Ohne Klimaanlage wäre die Katar-WM unvorstellbar. Regelmäßig kommt jemand und putzt. Wie in einem Hotel.

Aus Stuttgart ist der 32-jährige Davor mit seiner Freundin Sandra angereist. Er ist Kroate, sie Serbin. „Es ist echt cool hier. Die Betten sind okay, die Ausstattung ist okay, ein Hotelzimmer kriegt man eh nicht mehr, und wenn doch, dann sind sie zu teuer“, sagt Davor auf Deutsch, das Kroatische hört man ebenso heraus wie das Schwäbische. Er ist hier, um noch einmal Luka Modric zu sehen, den alternden Star der Kroaten. „Es ist wohl seine letzte WM. Danach geht er in Rente. Das musste ich mitnehmen“, sagt Davor.

Die Debatten in Deutschland um die WM, um Katar, haben die beiden mitbekommen, aber von der Reise abhalten lassen wollten sie sich nicht. „Ganz ehrlich: Ich mache mir lieber selbst ein Bild von den Dingen“, sagt Davor, und bislang gefällt ihm das Turnier, die Stadt, das Land. Heute wollen Sandra und Davor zum Strand. Dafür müssen sie raus aus dem Wohnwagenpark. Auf das Taxi warten sie am Ausgang.