Das sind die Stärken und Schwächen der DFB-Frauen

Der WM-Kader steht: Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und ihr Team steigen am 11. Juli mit 24 Spielerinnen in das Flugzeug nach Australien. Für vier Spielerinnen ist der Traum allerdings geplatzt. Ena Mahmutovic (Tor), die am Kreuzband verletzte Carolin Simon, Sarai Linder (beide Abwehr) und Tabea Sellner (Mittelfeld/Sturm) zählen nicht zum endgültigen Aufgebot, wie der DFB am Samstag­nachmittag mitteilte.

Wo liegen die Stärken und Schwächen des Kaders – und wer könnte überraschen? Eine Analyse.

Tor: Frohms gesetzt, Berger starker Ersatz

Auf dieser Position muss Voss-Tecklenburg sich keine Sorgen machen: Merle Frohms ist die unumstrittene Nummer eins. Die Wolfsburgerin bringt alles mit, was eine Torhüterin von Weltklasse-Niveau braucht: eine gute Übersicht, starke Reflexe und den Willen, immer ein bisschen mehr rauszuholen.

Sie gilt als Perfektionistin, bezeichnet sich selbst als „detailverliebt“. Bereits bei der EM im letzten Jahr, als die DFB-Frauen erst im Halbfinale gegen Frankreich das erste Gegentor kassierten, war auf die 28-Jährige immer Verlass. Auch bei den fünf Testspielen in diesem Jahr war Frohms eine der wenigen Spielerinnen, die konstant gute Leistungen abrufen konnten.

Nach dem zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand gegen Sambia ärgert sich Frohms gewaltig. © Quelle: IMAGO/Sven Simon

Mit Ann-Katrin Berger hat die Stammkeeperin eine starke Vertreterin. Nach ihrer Krebserkrankung an der Schilddrüse ist Berger wieder voll da, wie sie selbst betonte. „Jetzt lege ich das beiseite, das hört sich schwerer an, als es ist“, sagte die 32-Jährige im RTL-Interview.

Somit war bereits bei der vorläufigen WM-Nominierung klar, dass das Team um Voss-Tecklenburg sich von Stina Johannes oder Ena Mahmutovic verabschieden muss. Das 19 Jahre alte Talent Mahmutovic hat zwar eine gute Saison gespielt, das gilt aber ebenso für die etwas erfahrenere Johannes. Die 23-Jährige ist eine von nur drei Bundesliga-Spielerinnen, die jede Minute der Saison 2022/2023 auf dem Platz standen. Nun fährt sie als Nummer drei zur WM.

Abwehr: Gwinn-Ausfall reißt große Lücke

Der Kader ist nach dem Ausfall von Giulia Gwinn, die nach ihrem Kreuzbandriss noch nicht wieder voll belastungsfähig ist, in der Abwehr am schwächsten besetzt. Bisher lief die Frankfurterin Sophia Kleinherne am häufigsten als Rechtsverteidigerin auf, beim letzten Test am Freitagabend gegen Sambia (2:3) setzte Voss-Tecklenburg überraschend auf Svenja Huth, die sonst auf dem rechten Flügel wirbelt.

Die Wolfsburgerin machte ihre Sache nicht schlecht, allerdings war deutlich zu spüren, dass sie sich in ungewohnter Rolle nicht wohlfühlt. Wenn die 32-Jährige offensive Akzente setzte, musste sie sich regelrecht zügeln, sich wieder fallen zu lassen. Fraglich ist, ob ihre quirlige und dribbelstarke Spielweise in der Offensive nicht besser zur Geltung kommen würde. Für Voss-Tecklenburg scheint Huth derzeit aber die Favoritin für die Position rechts hinten zu sein. „Sie ist eine absolute Option“, beurteilte die 55-Jährige Huths Leistung nach der Partie.

In der Innenverteidigung sind Kathrin Hendrich und Marina Hegering im Grunde gesetzt. Sie zählen mit über 30 zu den erfahrensten Spielerinnen und waren bereits bei der EM 2022 in England ein eingespieltes Duo. Allerdings ist Hegering enorm verletzungsanfällig und musste auch gegen Sambia zur Halbzeit ausgewechselt werden. Hendrich zeigt immer wieder Schwächen im Stellungsspiel und ein Tempodefizit – das ebenfalls gegen Sambia auffiel, als Stürmerin Barbra Banda ihr gleich mehrmals enteilte.

Felicitas Rauch dürfte die Viererkette auf der linken Seite vervollständigen. Die Wolfsburgerin hat sich im Vergleich zur Vorsaison weiter stabilisiert. Sjoeke Nüsken, Sara Doorsoun und Chantal Hagel komplettieren das Aufgebot in der Defensive.

Mittelfeld und Sturm: dynamische Offensive mit Baustellen

Nominell sind das Mittelfeld und der Sturm stark besetzt. Lena Oberdorf und Sara Däbritz bringen eine gute Kombination aus Übersicht, Kraft und feiner Technik auf die Sechser-Position. Nach ihrer Schwangerschaft ist Melanie Leupolz mehr als nur eine gute Alternative. Als zusätzliche Option im defensiven Mittelfeld ist auch Lena Lattwein dabei. Auf den offensiveren Positionen können Alexandra Popp, Lina Magull, Jule Brand, Klara Bühl, Lea Schüller und Sydney Lohmann – sowie Svenja Huth – von der Anlage her jede gegnerische Abwehr auseinandernehmen. Das haben sie bei der EM bewiesen.

In den Testspielen wurden aber einige Probleme deutlich: Es fehlt an Abstimmung, Durchschlagskraft und Effizienz. Oftmals spielte sich das Team gut bis zum gegnerischen Sechzehner durch, dann aber fehlte der letzte entscheidende Pass oder der Strafraum war nicht ausreichend besetzt. Auch die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig. Allein gegen Sambia gab das Team 17 Schüsse ab, davon gingen aber nur sechs aufs Tor. Der 1:2-Anschlusstreffer fiel erst nach einer Ecke. Kapitänin Popp kritisierte das Team nach Abpfiff als „zu ungenau“ und „zu verspielt“.

Eine große Stärke der Offensive ist die Dynamik. So bewegen sich die Spielerinnen weitestgehend flexibel zwischen den Achter-, Sechser- und Außenbahn­positionen. Gegen Sambia tauschten beispielsweise Popp und Bühl immer wieder zwischen der rechten Außenbahn und der Sturmspitze hin und her.

Wer könnte für Überraschungen sorgen?

Die größte Überraschung ist die Nominierung von Janina Minge, die als 24. Spielerin im Flugzeug nach Australien sitzt und im Falle eines Ausfalls in das Aufgebot rutschen könnte. Dass die Stürmerin vom SC Freiburg WM-Qualität mitbringt, bewies sie nicht zuletzt durch ihr Joker-Tor im Test gegen Vietnam.

Fest im Kader stehen derweil die beiden Frankfurterinnen Nicole Anyomi und Laura Freigang. Letztere ist der Fanliebling schlechthin, konnte sich sportlich allerdings noch nicht in die erste Reihe spielen. Bei der EM stand sie gerade mal 14 Minuten auf dem Platz, gegen Vietnam konnte sie trotz Startelf-Einsatz eher weniger punkten. Dennoch haben beide eine starke Saison gespielt – schossen acht beziehungsweise zehn Tore – und könnten daher für Überraschungs­effekte sorgen.

Für Voss-Tecklenburg und ihr Team steht nach der Ankunft in Australien noch einiges auf dem Trainingsplan. „Ich erwarte einen Leistungssprung, ansonsten reicht es mit den vielen Fehlern nicht mehr zu Siegen“, sagte die 55-Jährige nach der Pleite gegen Sambia. Neben Taktik und Spielabläufen will sie auch weiter an Fitness und Frische arbeiten. Am 24. Juli tritt Deutschland dann um 10.30 Uhr (MESZ) im ersten Gruppenspiel auf Marokko.