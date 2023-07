Endgültiger WM-Kader: Welche Spielerinnen zittern müssen

Fürth. Gleich drei Spielerinnen musste Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Freitagabend beim letzten Testspiel der DFB-Frauen vor der Weltmeisterschaft verletzungsbedingt auswechseln: Marina Hegering, Carolin Simon und Lena Oberdorf. Damit wurden die Pläne rund um die Nominierung des endgültigen Kaders für das Turnier in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) ordentlich durcheinander gebracht.

„Für uns ist klar, dass wir auf die Backup-Lösung zurückgreifen müssen“, sagte Voss-Tecklenburg auf der Pressekonferenz nach der 2:3-Niederlage gegen Sambia. Das bedeutet, dass – anders als ursprünglich geplant – mehr als 23 Spielerinnen nach Australien reisen werden. Nichtsdestoweniger muss das Trainerteam den aktuelle 28er-Kader verkleinern. Welche Spielerinnen könnte es treffen?

Duell um die Nummer 3

Im Tor sind die Rollen klar verteilt: Merle Frohms (VfL Wolfsburg) ist die unumstrittene Nummer 1, Ann-Katrin Berger (FC Chelsea) ihre Stellvertreterin. Im Duell um die Nummer 3 stehen die Frankfurterin Stina Johannes sowie Ena Mahmutovic, die in der Bundesliga das Tor des MSV Duisburg hütet.

Beide haben eine starke Saison gespielt, dennoch ist es wahrscheinlicher, dass die Entscheidung auf die etwas erfahrenere Johannes fällt. Andernfalls wäre Mahmutovic mit 19 Jahren die jüngste Spielerin im DFB-Kader.

Verletzungssorgen in der Abwehr

Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Giulia Gwinn (FC Bayern München) sind die Sorgen in der Abwehr ohnehin groß, was die Verletzungen von Hegering und Simon nun noch verstärken. Hegering musste nach der ersten Halbzeit ausgewechselt werden, da sie bereits in der fünften Minute einen Schlag gegen die Ferse bekommen hatte, Simon hat sich in der zweiten Hälfte das „Knie durchgeschlagen“, wie Voss-Tecklenburg erklärte.

Marina Hergering bekam gegen Sambia einen Schlag auf die Ferse. © Quelle: IMAGO/MIS

Während Hegering in der Innenverteidigung wie schon bei der EM 2021 gesetzt sein dürfte, war der Platz von Simon im DFB-Kader ohnehin fraglich. Nun hängt es vor allem an der Diagnostik, die laut der Bundestrainerin am Samstagvormittag erfolgen soll.

Unabhängig von der Situation dürfte Sarai Linder zu den Streichkandidatinnen gehören. Die Hoffenheimerin konnte im Spiel gegen Vietnam vor gut zwei Wochen nicht überzeugen, am Freitag kam sie gar nicht erst zum Einsatz. Chantal Hagel (ebenfalls TSG Hoffenheim) hingegen könnte von einer möglichen Verletzung Simons profitieren. Sie kam für die Bayern-Spielerin in die Partie und käme damit zumindest als Reservespielerin in Frage. Für die 24-Jährige dürfte die Nominierung ein Erfolg sein, da sie bereits im letzten Jahr aus dem vorläufigen Kader ausschied.

Kommt es zu einer Überraschung in der Offensive?

Die Sorgen um Lena Oberdorf nach dem Spiel in Fürth waren groß, als sie mit bandagiertem Oberschenkel durch die Katakomben des Sportpark Ronhoffs lief. Sie selbst erklärte ihre Auswechslung so: „Wir wollten nichts riskieren – also mal gucken.“ Bereits seit vergangenem Winter hat sie immer wieder mit Oberschenkelproblemen zu kämpfen, fiel aber nie länger als wenige Wochen aus. Ist die 21-Jährige fit, ist sie in der Startelf gesetzt.

Anders sieht es für Tabea Sellner, Lena Lattwein (beide VfL Wolfsburg) und Janina Minge aus. Die Wolfsburgerinnen zählen auch beim VfL nicht zum Stammpersonal, beide kamen gegen Sambia nicht zum Einsatz – und haben starke Konkurrenz auf ihren Positionen. Im defensiven Mittelfeld ist Melanie Leupolz nach ihrer Schwangerschaft zurück, sodass Lattwein sich wohl hinter der Spielerin des FC Chelsea, Oberdorf und Sara Däbritz einreihen muss, was das WM-Aus bedeuten könnte.

Sellner kann zwar in der Offensive sowohl auf den Außenbahnen als auch als klassische Stürmerin eingesetzt werden, doch die Konkurrenz ist mit Klara Bühl, Alexandra Popp, Lea Schüller, Jule Brand und Svenja Huth groß. Zumal sich mit Minge eine weitere Offensiv-Allrounderin anschickt, die vorher kaum jemand auf dem Schirm hatte.

Janina Minge könnte die Gewinnerin der Vorbereitung werden. © Quelle: IMAGO/foto2press

Die Freiburgerin ist eigentlich nur als Ergänzungsspielerin ins erste Trainingslager nach Herzogenaurach gereist, um die spätere Anreise der Bayern-Spielerinnen quantitativ zu kompensieren. Doch sie präsentierte sich gut, traf gegen Vietnam zum 2:1 und sicherte sich einen Platz im zweiten Trainingslager. Auch wenn sie gegen Sambia ebenfalls nicht gespielt hat, ist die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass sie nach Australien fliegt.

Spannend bleibt, ob es eine große Überraschung geben könnte: Die Rede ist von Stürmerin Laura Freigang. Einige Medien nannten sie im Vorfeld als Wackelkandidatin, da sie ihre Können gegen Vietnam nicht auf den Platz bringen konnte – und in der Nationalmannschaft sportlich eher eine Nebenrolle spielt. Doch neben dem Platz spielt die 25-Jährige inzwischen eine Hauptrolle. Sie ist eine der schillerndsten Spielerinnen, sagt offen ihre Meinung und nimmt sexistische Sprüche bei Tiktok auf die Schippe. Zudem gilt sie innerhalb der Mannschaft als Spaßvogel. Allein deswegen kann Voss-Tecklenburg ziemlich sicher nicht auf sie verzichten.

Voraussichtlich am späten Samstagnachmittag werden wir wissen, wie sich das DFB-Trainerteam entschieden hat.