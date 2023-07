Jüngste WM-Spielerin: Südkoreanerin Phair stellt Rekord auf

Mit ihrem Einsatz gegen den kommenden DFB-Gegner Kolumbien hat die südkoreanische Nationalspielerin Casey Phair einen Rekord aufgestellt. So hat Phair trotz der 0:2-Niederlage ihres Teams im WM-Vorrundenduell einen Platz in den Geschichtsbüchern sicher. Durch ihre Einwechslung in der 78. Minute wurde sie am Dienstag mit nur 16 Jahren und 26 Tagen zur jüngsten Spielerin bei einer Weltmeisterschaft der Frauen. Sie löste damit die Nigerianerin Ifeanyi Chiejine ab, die ihren ersten Einsatz bei der WM 1999 in den USA im Alter von 16 Jahren und 34 Tagen bestritten hatte.

„Ich war sehr, sehr nervös“, sagte Phair, die einen amerikanischen Vater und eine südkoreanische Mutter hat und in den Vereinigten Staaten aufgewachsen ist. „Es war ein beängstigender Moment, aber als ich dann loslief, glaube ich, dass es sich einfach eingependelt hat.“

Die am 29. Juni 2007 in Südkorea geborene Phair ist auch die erste Spielerin mit mehreren Nationalitäten, die für ein südkoreanisches A-Nationalteam spielt. „Ich bin wirklich stolz und fühle mich geehrt, die erste gemischte Spielerin für den koreanischen Verband zu sein“, sagte sie. „Ich weiß die Chance, die mir heute gegeben wurde, wirklich zu schätzen.“

Südkorea ist am 3. August in Brisbane letzter deutscher Vorrundengegner. Die Asiatinnen werden vom früheren Frankfurter Bundesliga-Coach Colin Bell trainiert.