Lopetegui verlässt Wolves kurz vor Saison-Start – Nachfolger steht fest

Einen Tag nach der Trennung von Julen Lopetegui haben die Wolverhampton Wolves Gary O‘Neil als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 40-Jährige erhält einen Vertrag über drei Jahre. Das teilte der Premier-League-Klub am Mittwoch mit. Der 56 Jahre alte Lopetegui war am Dienstag nach nur neun Monaten in Wolverhampton freigestellt worden. Die Wolves starten am kommenden Montag mit einem Auswärtsspiel bei Manchester United in die neue Saison.

Das Lopetegui-Aus kam so kurz vor Saisonstart überraschend: „Der Cheftrainer und der Klub haben ihre Meinungsverschiedenheiten in bestimmten Fragen eingeräumt und akzeptiert und sich darauf geeinigt, dass eine einvernehmliche Beendigung seines Vertrags die beste Lösung für alle Parteien ist“, heißt es in einem Klub-Statement. Medienberichten zufolge soll der 56 Jahre alte Coach mit der Transferpolitik des Klubs nicht einverstanden gewesen sein. Lopetegui hatte die Wolves im November am Tabellenende übernommen und noch zum Klassenerhalt geführt.

Ex-Bournemouth-Trainer O‘Neil übernimmt nach Lopetegui-Aus

Das soll nun auch O‘Neil schaffen. In der vergangenen Saison hatte der Coach gleiches mit dem AFC Bournemouth vollbracht, war nach Saisonende aber freigestellt worden. Seine Trainerkarriere begann der Ex-Profi 2020 bei der U23 des FC Liverpool. Als Mittelfeldspieler hatte er zuvor über 200 Einsätze in der Premier League absolviert.