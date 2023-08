Transfer-Überraschung: Wout Weghorst offenbar vor Bundesliga-Rückkehr

In der Bundesliga bahnt sich offenbar eine faustdicke Transfer-Überraschung an. Wie die Bild berichtet, steht Stürmerstar Wout Weghorst unmittelbar vor einem Wechsel zur TSG Hoffenheim. Der frühere Wolfsburg-Stürmer, der derzeit beim FC Burnley unter Vertrag steht, soll von den Kraichgauern demnach für eine Saison ausgeliehen werden. Schon am Wochenende war der Niederländer nicht beim Testspiel des Premier-League-Aufsteigers gegen Mainz 05 (0:3) dabei.

Weghorst war in der vergangenen Saison von den „Clarets“ an Manchester United verliehen und hatte für den Premier-League-Dritten 31 Spiele bestritten (zwei Tore). Sein Marktwert wird von transfermarkt.de auf 12 Millionen Euro taxiert.

In der Bundesliga ist Weghorst, der auch schon für Besiktas Istanbul und AZ Alkmaar spielte, noch aus seiner Zeit in Wolfsburg bestens bekannt. 70 Tore schoss der niederländische Nationalspieler in 144 Spielen für die Niedersachsen, ehe er im Januar 2022 für 17,5 Millionen Euro zu Burnley wechselte. Mit den Nordwestengländern stieg Weghorst allerdings noch im selben Jahr aus der Premier League ab. Wirklich durchsetzen konnte der mittlerweile 31-Jährige sich in England nicht.

Sein Vertrag bei Burnley läuft noch bis 2025. Ob die Hoffenheimer sich im Anschluss an die Leihe eine Kaufoption gesichert haben, wurde zunächst nicht bekannt - ebenso ungewiss ist, ob Weghorst noch vor dem Pflichtspielauftakt am nächsten Montag im DFB-Pokal gegen den VfB Lübeck (18 Uhr) verpflichtet werden kann. Hoffenheim sucht nach dem Abgang von Munas Dabbur (Shabab Al-Ahli) noch einen Mann für das Sturmzentrum.