Leverkusen-Traumstart beflügelt Alonso: Bayern-Spiel kommt in „gutem Moment“

Drei Spiele, drei Siege, ein Torverhältnis von 11:3: Bayer Leverkusen hat in der Bundesliga einen Traumstart hingelegt. Mit einem 5:1-Heimsieg über Darmstadt 98 im Rücken steht für die Mannschaft der Stunden nun die Länderspielpause an – ehe es mit einem echten Kracher in der Liga weitergeht: Am. 15. September empfängt der FC Bayern München die Werkself zum Topspiel am Freitagabend. Leverkusen-Trainer Xabi Alonso geht dieses Duell mit viel Selbstvertrauen an.

„Wir gehen da in einem guten Moment hin nach drei Siegen und drei guten Spielen“, sagte der 41-Jährige, der von 2014 bis 2017 für den Rekordmeister gespielt hatte, nach dem Kantersieg über den Aufsteiger. Zwar werde es eine „große Herausforderung in der Allianz Arena“, so Alonso weiter. Aber: „Wir haben eine gute Energie und viel Selbstvertrauen. Wir wollen so weitermachen und werden sehen, was passiert.“

Bayern-Spiel nach Länderspielpause für Alonso unglücklich terminiert

Auf die Frage, ob die Pause angesichts der guten Form seines Teams ungelegen komme, antwortete der frühere Welt- und Europameister mit einem Lächeln. „Ich kann den Kalender nicht ändern“, sagte er. Grundsätzlich sei es aber eher eine unglückliche Ansetzung für beide Teams nach der Pause. „Wir werden einige Spieler erst Mittwoch zurückbekommen, das Spiel ist Freitag. Und für die Bayern ist es dasselbe“, sagte er.

Sein bisher einziges Spiel als Trainer gegen die Bayern hat Alonso übrigens gewonnen und in München damit für Aufruhr gesorgt: Mit Leverkusen siegte er am 19. März daheim mit 2:1. Es war das letzte Spiel von Julian Nagelsmann als Bayern-Coach.

Hamann überzeugt: Leverkusen kann „jedes Spiel gewinnen“

Kann Alonso erneut die Bayern ärgern? Sky-Experte Dietmar Hamann zeigte sich nach dem Auftritt der Bayer-Elf am Nachmittag begeistert: „Sie haben fünf Spieler, und wenn einer oder zwei ins Rollen kommen, können sie jedes Spiel gewinnen“, sagte der Ex-FCB-Profi. „Das hat die Bayern immer und die Dortmunder in ihren besten Zeiten ausgezeichnet. Sie haben so eine Selbstsicherheit, das habe ich in den letzten Jahren nur von den Bayern gesehen.“

Nationalspieler Jonas Hofmann will angesichts der kommenden Aufgaben mit der DFB-Elf gegen Japan (9. September) und Frankreich (12. September) noch nicht ans Bayern-Spiel denken: „Jetzt ist erstmal wichtiger, dass jeder, der dabei ist, für sein Land Gas gibt. Da haben wir auch was vor uns. Deshalb konzentrieren wir uns ab dem Dienstag oder Mittwoch vorher darauf“, sagte der Führungsspieler.