Xavi schwärmt: Gündogan-Wechsel ein „Beispiel“ für Attraktivität des FC Barcelona

Der FC Barcelona hat nach Ansicht von Trainer Xavi Hernández immer noch eine enorme Strahlkraft und ist für viele Spieler attraktiv. „Ich habe noch keinen Spieler erlebt, der rundheraus Nein zu uns gesagt hätte“, sagte Xavi in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit der spanischen Zeitung Sport. „Die Leute sehen, dass wir wieder konkurrenzfähig sind. Die Verpflichtung von Gündogan ist dafür ein weiteres Beispiel.“ Über Gündogan sagte Xavi: „Ihm war es wichtig, hierherzukommen. Er ist ein sehr bescheidener Mensch und träumt davon, bei Barça erfolgreich zu sein. Die Marke Barça ist spektakulär“, meinte Xavi.

Auch Gündogan machte bei Bekanntgabe seines Wechsels klar, wie besonders Barcelona für ihn ist: „Es war Barcelona oder nichts“, schrieb der deutsche Nationalspieler in einem Beitrag für The Players Tribune: „Seit ich ein kleiner Junge war, habe ich davon geträumt, eines Tages dieses Trikot zu tragen. Ich bin sicher, dass mir noch ein paar Jahre auf höchstem Niveau bleiben und ich will helfen, dass Barcelona dorthin zurückkehrt, wo es hingehört.“ Für ihn seien die Katalanen „der einzige Verein der Welt“ gewesen, der „Sinn ergeben“ hätte.

Gündogan unterschrieb in Barcelona einen Vertrag über zwei Jahre bis zum 30. Juni 2025 mit der Option für eine weitere Saison, wie der Klub Ende Juni mitgeteilt hatte. Die festgeschriebene Ablösesumme liege bei 400 Millionen Euro. Er war im Sommer 2016 von Borussia Dortmund zu Manchester City gewechselt.