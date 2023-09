Klublegende bleibt Trainer: Xavi verlängert in Barcelona

Der FC Barcelona kann weiter mit Xavi als Trainer planen. Wie die Katalanen bestätigten, verlängert der ehemalige Mittelfeldstar seinen Vertrag bis 2025. Das Arbeitspapier des 43-Jährigen galt ursprünglich bis 2024. „Wir haben vor ein paar Tagen eine Einigung erzielt. Ich bin glücklich“, sagt Xavi über seinen Verbleib in Barcelona.

Dass der Weltmeister von 2010 sein Traineramt beim FC Barcelona niederlegt, stand nie wirklich zur Debatte. Der in Terrassa, 28 Kilometer nordwestlich von Barcelona geborene Xavi, hatte Barca in einer der wohl schwierigsten Phasen der Klubgeschichte übernommen. Der Verein war und ist auch weiterhin hoch verschuldet. Auch sportlich wurden die Leistungen der „Blaugrana“ immer schlechter. Mit Xavis Übernahme im November 2021 kehrte der Erfolg zurück.

Xavis Trainerkarriere begann in Katar

Unter Xavis Regie gewann Barca erstmals seit 2019 in der letzten Saison wieder die spanische Meisterschaft. Der 133-fache Nationalspieler Spaniens brachte seinen Heimatverein strategisch wieder zurück zu den Wurzeln. So fördert Xavi auch Spieler aus der Jugendakademie „La Masia“, in der er selbst einst spielte. Namen wie Gavi, Pedri und zuletzt Lamine Yamal blühten unter der Barca-Vereinslegende auf. Sein Trainerdebüt gab Xavi in der katarischen Liga bei Al-Sadd SC, wo er zwischen 2019 und 2021 zweimal den katarischen Pokal gewann und einmal katarischer Meister wurde.

Am Dienstag gewann Barca seinen Champions-League-Auftakt gegen Royal Antwerpen souverän mit 5:0. In der Spanischen Liga steht der FC Barcelona nach fünf Spieltagen derzeit auf Platz zwei hinter Dauerrivale Real Madrid. Für Xavis Team geht es am Samstagabend in „La Liga“ gegen Celta Vigo (18.30 Uhr/DAZN).