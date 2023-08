Inzaghi spielt zentrale Rolle: Sommer erklärt seinen Wechsel zu Inter

Am Montagabend wurde der Wechsel von Yann Sommer zu Inter Mailand offiziell. Nach nur einem halben Jahr beim FC Bayern München zog es den Schweizer in die Serie A. Berichten zufolge unterschrieb der Torwart in Mailand einen Vertrag bis 2026. “Es ist ein riesiger Klub”, sagte Sommer in einem Begrüßungsinterview in den vereinseigenen Kanälen und freute sich auf “eine neue Herausforderung in seiner Karriere”.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Damit meint Sommer neben der für ihn neuen Liga auch den Spielstil seines künftigen Trainers. “Das ist einer der Hauptgründe, warum ich gerne für Inter Mailand spielen wollte”, so Sommer. “Simone Inzaghi ist ein Trainer, der gerne von hinten raus spielt. Das habe ich auch in der letzten Saison und den vergangenen Jahren gesehen. Das ist auch meine Art des Torwartspiels.”

Die reiche (Torwart-)Geschichte der “Nerazzurri” mache ihn stolz, erklärte Sommer weiter. “Viele Legenden, große Torhüter haben hier gespielt. Ich freue mich darauf, das Trikot überzustreifen und im San Siro vor den Fans zu spielen.” Ansonsten habe er “nicht zu viele Erwartungen. Ich freue mich auf die neuen Aufgaben gegen neue Stürmer, mit unserem Team zu spielen und hoffentlich erfolgreich zu sein.”

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sommer soll bei Inter den zu Manchester United abgewanderten Stammtorwart Andre Onana ersetzen. Die neue Saison beginnt für Sommer und seine Teamkollegen am 19. August gegen die AC Monza. Sein Debüt könnte der Keeper aber bereits früher geben. Am 9. und am 13. August testet Inter noch zwei Mal gegen RB Salzburg und KF Egnatia.