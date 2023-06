Moukokos Stärke ist ein Vorbild für alle

Die deutsche U21-Nationalmannschaft erlebte am Donnerstagabend einen bitteren Start in die Europameisterschaft. Das bezog sich im Anschluss an das Auftaktspiel gegen Israel - trotz des enttäuschenden 1:1 zuvor - nur am Rande auf das Sportliche. Zwei deutsche Angreifer mit dunkler Hautfarbe, Youssoufa Moukoko und Jessic Ngankam, wurden nach der Partie in den sozialen Medien massiv rassistisch beleidigt. Sie hatten zuvor, jeweils per Elfmeter, gute Chancen für den Sieg der deutschen U21-Fußballer verpasst. Vor allem auf Instagram entlud sich als Reaktion darauf der Hass gegen die beiden Profis.

Moukoko selbst war es, der die menschenverachtenden Kommentare öffentlich anprangerte. Kurz nach Abpfiff stellte er sich vor den Medienvertretern zunächst den (sportlichen) Fragen nach dem wenig überzeugenden Auftritt des jungen DFB-Teams. Dann holte er aus, sprach von Nachrichten, die Ngankam und er bekommen hätten, bezeichnete sie als „eklig“ und „hässlich“. Es folgte ein flammender Appell. „Wenn wir gewinnen, sind wir alle Deutsche“, sagte Moukoko. Im Fall des Misserfolgs folge der Hass, „dann kommen die ‚Affen‘-Kommentare.“

Weggucken oder Resignieren kann nicht die Antwort sein

Derartige verbale Entgleisungen in der Anonymität von Social Media sind leider keine Ausnahme. Ein Blick auf die Profile von Fußballern – oder generell Sportlern – mit Migrationshintergrund machen das deutlich. Doch eines ist wichtig: Weggucken oder Resignieren kann nicht die Antwort sein. Daher ist Moukokos Vorgehen das einzig Richtige. Der gerade einmal 18 Jahre alte Stürmer versteckt sich nicht. Für den U21-Nationalspieler sind Aushalten und Schweigen keine Optionen.

Sein Trainer Antonio Di Salvo – Paderborner mit sizilianischen Wurzeln – pflichtete seinem entschlossenen Schützling bei und forderte, dass derartige Beleidigungen „definitiv bestraft“ werden müssen. Das Problem, anonyme Accounts zu verfolgen, ist allseits bekannt. Strafrechtliche Konsequenzen bleiben daher schwierig und folgen in der Regel (zu) selten. Moukoko wollte aber doch zumindest „ein Zeichen“ setzen, wie er selbst sagte: „Gegen diese Menschen, gegen solche Idioten, muss man kämpfen.“ Allein, dass der BVB-Profi die Vorfälle umgehend nach dem Spiel in aller Deutlichkeit anspricht, zeigt seine charakterliche Stärke. Er nennte das Problem beim Namen, stellt sich in dieser für ihn emotional herausfordernden Lage – und zeigt eine bemerkenswerte Reife, die sich so sehr von den Hasskommentatoren abhebt. Diese Stärke im Kampf gegen Rassismus ist ein Vorbild für alle.