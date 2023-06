BVB-Star Youssoufa Moukoko: „Bin froh, dass der Hype vorbei ist“ – U21-EM „großes Highlight“

Welcher Fußballer der deutschen U21-Nationalmannschaft für die jungen Fans in Südtirol das größte Idol ist, lässt sich leicht erkennen. Für ihn stimmen sie Gesänge an. Er investiert viel Zeit, um die Wünsche nach Autogrammen und Selfies zu erfüllen. Die Rede ist von Youssoufa Moukoko. Der junge Angreifer von Borussia Dortmund bereitet sich derzeit mit den Teamkollegen der DFB-Junioren in Prad am Stilfserjoch auf die Europameisterschaft vor.

Moukoko wird beim Turnier in Georgien und Rumänien (21. Juni bis 8. Juli) im Mittelpunkt stehen. Der BVB-Star ist neben Josha Vagnoman und Kevin Schade einer von dreien mit Länderspielen für die A-Mannschaft. Gemeinsam mit Vagnoman war er - zumindest auf dem Papier - beim Titelgewinn der U21 vor zwei Jahren dabei. Und einzig Moukoko gehörte schon zum WM-Kader von Bundestrainer Hansi Flick in Katar.

U21-EM als Rückschritt? Nicht für Moukoko

Der gebürtige Kameruner zählt fraglos zu den Profis, die der U21-EM im Grunde entwachsen sind. Er selbst sieht das anders und empfindet es nicht als Rückschritt, Teil des Teams von Trainer Antonio Di Salvo zu sein. „Nach der WM ist es jetzt das nächste Highlight“, sagt Moukoko dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Und: „Dort fahre ich als Stammspieler hin.“ Anders als in Katar, wo er - zum eigenen Glück - Nebendarsteller gewesen ist. Kein Beobachter wird ihn rückblickend mit diesem verkorksten Turnier in Verbindung bringen.

Youssoufa Moukoko hat mit der U21 bei der EM ein großes Ziel: Titelverteidigung. © Quelle: Angelika Warmuth/dpa

Stattdessen nimmt der Torjäger nun einen neuen Anlauf, entscheidenden Einfluss auf den Titelgewinn der U21 zu haben. Der Triumph vor zwei Jahren steht zwar in seiner Vita. Doch weil das Turnier wegen Corona in zwei Teilen - Vorrunde im Frühjahr, Finalrunde im Sommer - gespielt wurde, erlebte der Dortmunder nur einen Teil des Erfolgs hautnah mit. Beim ersten Teil auf dem Weg zum EM-Sieg stand er im Kader, blieb aber ohne Einsatz. Bei Teil zwei verzichtete Trainer Stefan Kuntz, der Di Salvo als Assistenten an der Seite hatte, auf Moukoko. „Letztes Mal war ich verletzt. Deswegen will ich den Titel holen, aber diesmal auch etwas dazu beitragen.“

Die Liste der Rekorde ist lang: jüngster Spieler und Torschütze der Bundesliga, dort jüngster Profi mit zehn Toren, jüngster Spieler in der Champions League, jüngster DFB-Akteur bei einer WM – und jüngster Spieler sowie Torschütze in der deutschen U21. Schon zu - ebenfalls rekordreichen Zeiten - in den Nachwuchsteams ging es nur darum, dass der DFB die Altersgrenze senkt und Moukoko schon mit 16 im deutschen Fußball-Oberhaus angreifen darf.Der heute 18-Jährige steht mit 30 Millionen Euro Marktwert im DFB-Aufgebot an der Spitze.

BVB-Star Moukoko zuletzt weniger im Fokus

Die Aufregung rund um das „Wunderkind“, wie er oft genannt wurde, flachte zuletzt etwas ab. Rund um die verpasste Meisterschaft mit den Schwarz-Gelben etwa lastete der Druck weniger auf ihm. „Ich war froh, dass der Hype um mich etwas runtergegangen ist. Das war extrem viel“, sagt Moukoko. Zwar habe er „eine gute Umgebung, deswegen konnte ich gut damit umgehen“, sagt der DFB-Youngster: „Aber ich möchte einfach Fußball spielen.“

Das persönliche Highlight U21-EM wird Moukoko auch von der aktuell fehlenden Begeisterung für Flicks Mannschaft ablenken. Dort war er ebenso wie Kollege Vagnoman vor dem Trainingslager mit dem DFB-Nachwuchs noch unterwegs. Moukoko sagt: „Als ich herkam, habe ich gemerkt, dass die Stimmung anders ist.“ Aus seiner Sicht sei das aber „ganz normal, weil die Ergebnisse hier zuletzt immer gestimmt haben.“ So genießt er es sicherlich, in diesem Umfeld abseits der Krisenstimmung im A-Nationalteam als gefeiertes Vorbild empfangen zu werden.