Bericht über Medizincheck: Freiburg-Profi vor Wechsel zu Schalke 04

Zweitligist Schalke 04 steht Medienberichten zufolge vor einer Verpflichtung von Lino Tempelmann. Laut der Bild soll sich der zentrale Mittelfeldspieler vom SC Freiburg, der in den vergangenen beiden Jahren an den 1. FC Nürnberg ausgeliehen war und vertraglich noch ein Jahr an den SC gebunden ist, am Donnerstag zu einem Medizincheck in Gelsenkirchen aufgehalten haben.

Der 24-Jährige könnte damit die Lücke füllen, die Rodrigo Zalazar mit seinem angeblich bevorstehenden Wechsel zum portugiesischen Europapokalteilnehmer SC Braga verursachen würde. Der Transfer des uruguayischen Nationalspielers für rund sechs Millionen Euro steht dem Vernehmen nach kurz bevor. Die Verpflichtung von Tempelmann würden den Revierklub laut Bild dagegen nur 400.000 Euro kosten.

Er wäre nach Ron Schallenberg (SC Paderborn), Bryan Lasme (Arminia Bielefeld), Marius Müller (FC Luzern) und Paul Seguin (Union Berlin) der fünfte Neuzugang der Schalker, die sich derzeit in Mittersill (Österreich) auf die neue Saison vorbereiten.