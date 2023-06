﻿„Zitterten uns nach Italien – und wurden Weltmeister“: DFB-Coaches erinnern sich an ihren eindrücklichsten Moment

DFB-Team

1000. DFB-Länderspiel: Deutschland gegen die Ukraine live im TV und Online-Stream sehen

Live im TV und Online-Stream: So seht ihr das Testspiel zwischen Deutschland und der Ukraine. Für die Elf von Bundestrainer Hansi Flick steht das 1000. Länderspiel der DFB-Historie an. Gleichzeitig ist die Partie in Bremen eine für den guten Zweck.