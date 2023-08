Zu nervös, Defensive überfordert: Das WM-Aus in der Analyse

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hatte gegen Südkorea eine Überraschung erwartet. Die hat sie bekommen – und zwar gewaltig. Das unwahrscheinlichste aller Szenarien ist tatsächlich eingetreten: Deutschland ist nach einem 1:1 (1:1) gegen Südkorea zum ersten Mal in der Gruppenphase einer Fußball-WM ausgeschieden, auch weil Marokko im Parallelspiel gegen Kolumbien 1:0 gewann.

Barbara Barkhausen, Chantal Ranke und Frank Hellmann sind für Sie in Down Under dabei.

Die Partie lief gerade einmal sechs Minuten, da nutzte das südkoreanische Team von Trainer Colin Bell das schlechte Gegenpressing und die nicht existente Abstimmung in der deutschen Verteidigung aus: So-hyun Cho stand im Rücken von Marina Hegering frei und traf aus elf Metern. „Wir waren ein Stück weit geschockt mit dem 0:1″, gab Voss-Tecklenburg kurz nach dem Spiel zu. Erst in der 42. Minute glichen die DFB-Frauen aus. Svenja Huth flankte von rechts in den Strafraum und fand Alexandra Popp, die per Kopf traf. In der 57. Minute jubelte das deutsche Team zwar nach einem weiteren Kopfballtreffer von Popp erneut – doch die DFB-Kapitänin stand im Abseits. Damit blieb es beim Unentschieden.

Verteidigung mit neuen Bedingungen überfordert

Schon in der ersten Halbzeit lief im Grunde gar nichts zusammen. Insbesondere die Verteidigung zeigte sich überfordert mit den neuen Bedingungen. Hegering war für Sara Doorsoun neu ins Team gekommen. Huth spielte in der Rechtsverteidigung offensiver als in den vorherigen Spielen, womit sich das Team bei eigenem Ballbesitz in einer Dreierkette formierte. Die Lücken waren indes zu groß, die Zweikämpfe wurden nicht konsequent genug geführt, und in der Kommunikation haperte es gewaltig.

Bereits vor dem Führungstreffer erarbeitete sich Südkorea die erste Chance – die erst 16-jährige Casey Phair traf jedoch nur den Pfosten. Einzig Hegering bewies, warum ihr Spitzname „Maschina“ ist, und holte heraus, was herauszuholen war. Insgesamt bekam die deutsche Mannschaft keinen Zugriff in den Zweikämpfen, nicht einmal die körperlich starke Lena Oberdorf. Ein konzentriertes Aufbauspiel gelang nur selten, etliche Bälle wurden relativ unbedacht nach vorn geschlagen und landeten im Aus oder bei den Gegnerinnen.

Deutschland spielt nur 1:1 gegen Südkorea und scheidet aus Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft ist am Donnerstag bereits in der WM-Vorrunde gescheitert. © Quelle: Reuters

Generell wirkten die Südkoreanerinnen wesentlich frischer und aufmerksamer. Mit schnellen Haken gelang es ihnen regelmäßig, die Deutschen auszudribbeln und so in gefährliche Situationen zu kommen. Das änderte sich auch in der zweiten Halbzeit nur bedingt. Das DFB-Team verfügte zwar über mehr als 70 Prozent Ballbesitz, wusste damit allerdings nicht viel anzufangen. Immer wieder versuchten es die deutschen Frauen über die rechte Seite, auf der Klara Bühl letztlich enttäuschte. Es blieb insgesamt ein ideenloser und kraftloser Auftritt des gesamten Teams.

Den DFB-Frauen war nicht vorzuwerfen, dass sie es nicht versucht hätten. Insbesondere nach der Pause stimmte die Einstellung, doch die Nervosität blieb. Und das, obwohl ihnen bei Wiederanpfiff nicht bekannt war, dass Marokko im Parallelspiel kurz vor der Halbzeit per Elfmeter in Führung gegangen war. „Wir haben erst in der zweiten Halbzeit erfahren, dass wir unbedingt ein Tor brauchen“, sagte Popp nach dem Spiel.

Bundestrainerin analysiert nach WM-Aus: Leistung hat „nicht ausgereicht“

Zwischen der 50. und 70. Minute war Deutschland am Drücker. Vor allem Sydney Lohmann, die in der 64. Minute eingewechselt wurde, trat dynamisch auf. In der 74. Minute flankte die Bayern-Spielerin scharf in den Strafraum, um abermals Popps Kopf zu suchen. Auch dieser Ball landete in den Armen der südkoreanischen Torhüterin.

„Wir haben alles versucht bis in die Nachspielzeit hinein. Am Ende muss man sagen, dass unsere Leistung in den drei Spielen nicht ausgereicht hat, um in dieser Gruppe weiterzukommen“, lautete die Analyse der Bundestrainerin. Das Team hätte ein paar Widerstände überwinden müssen, aber das wollte die 55-Jährige „nicht als Ausrede“ nutzen. „Ich möchte jetzt auch nicht zu sehr in irgendwas gedrängt werden“, sagte Voss-Tecklenburg über einen möglichen Rücktritt.