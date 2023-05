﻿Zum Saisonende zerstückelt uns die DFL den Fußballspaß

Viele Fußballfans dachten beim Blick auf die Ansetzungen am nächsten Spieltag zunächst an einen Fehler. Denn die Partien der 1. und 2. Bundesliga finden nicht parallel, sondern ähnlich zerstückelt wie an den 32 Spieltagen zuvor statt. Sogar Bayerns Trainer Thomas Tuchel kannte die Regel nicht, die es wohlbemerkt schon in der vergangenen Saison gegeben hatte – nur war da beispielsweise die Meisterentscheidung längst gefallen. Deshalb ging das Thema öffentlich unter.

Mehr Termine bedeuten mehr Einnahmen durch TV-Vermarktung

Jetzt ist der Aufregung perfekt: Der 33. Spieltag in Deutschlands beiden höchsten Fußball-Ligen wird über drei Tage und auf insgesamt sechs verschiedene Anstoßzeiten aufgeteilt. Der Grund dafür ist wenig überraschend: Es ging mal wieder ums liebe Geld, als die DFL die Medienrechte unter diesen Bedingungen 2020 ausschrieb. Mehr Spiele zu unterschiedlichen Terminen bedeuten mehr Einnahmen durch die TV-Vermarktung. In anderen europäischen Ländern ist dieses Vorgehen seit längerer Zeit üblich.

Für die Fans ist es allerdings bitter, dass nun einige Entscheidungen zeitversetzt stattfinden könnten. Beispielsweise könnte der FC Bayern – im Falle eines Siegs gegen RB Leipzig (Anpfiff: Samstag, 18.30 Uhr) – auf dem Sofa Meister werden, falls Dortmund einen Tag später (17.30 Uhr) beim FC Augsburg nicht gewinnt. Im Abstiegskampf drohen ähnliche Szenarien. Augsburg könnte am Sonntag schon gerettet sein – ohne selbst gespielt zu haben.

Durch Maßnahmen und Entscheidungen wie diese beraubt sich die ohnehin schon angeschlagene Liga weiterer Emotionen – es ist der nächste Sargnagel für die Totenkiste des Fußballs. Durch den Videoassistenten, den VAR, den es inzwischen fünf Jahre gibt und der immer noch nicht vernünftig eingesetzt wird, hat man den Fans und Spielern bereits spontane Freude genommen. Durch die Zerstückelung des Spieltags geht leider zusätzliche Spannung verloren. Wer erinnert sich nicht an die Dramen, die sich in der Vergangenheit so oft bereits am vorletzten Spieltag abspielten?

Der Salamispieltag birgt das Risiko der Manipulation

Wer Geld verdienen will, muss eben Opfer bringen, werden die Befürworter des Salamispieltags anbringen – doch warum muss es ausgerechnet immer auf Kosten der Dinge gehen, für die man den Fußball früher so liebte? Zudem öffnet man durch die unterschiedlichen Termine Tür und Tor für mögliche Verschiebungen und Manipulationen. Genau das war übrigens einst der Grund für die Einführung der Parallelspiele zum Saisonfinale. Für ein paar Millionen mehr vergisst man das natürlich gern.

Nun bleibt nur noch zu hoffen, dass am Wochenende möglichst wenige Entscheidungen fallen – und zumindest der 34. Spieltag für pure Emotionen sorgen wird.