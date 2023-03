﻿Zweikämpfer, Wortführer, Antreiber: der unverzichtbare Can

FC Bayern, Bayer Leverkusen, FC Liverpool und Juventus Turin – als Borussia Dortmund den Transfer von Emre Can nach diesen Karrierestationen vor etwas mehr als drei Jahren bekannt gab, war die Erwartungshaltung groß. Doch der Mittelfeldspieler lieferte nicht auf Anhieb ab. Jetzt steht ausgerechnet Can für den „neuen“ BVB.

Borussia Dortmunds Emre Can ist aktuell in einer Topverfassung.

Borussia Dortmund und die Mentalitätsfrage – dieses Thema nervte die Spieler und Verantwortlichen des BVB schon seit Jahren. Immer dann, wenn es entscheidend wurde, knickte der BVB ein. Das Problem waren nicht die Füße, das Problem war der Kopf. Im Winter 2020 wollte man derartigen Szenarien entgegensteuern und verpflichtete einen echten Leader: Emre Can. Ein Profi der Marke robust, einsatzfreudig, krisenfest. So dachte man zumindest beim BVB. Doch auch der Mittelfeldspieler vermochte es nicht, in brenzligen Situationen das Ruder herumzureißen. Ein 25 Millionen Euro teurer Fehleinkauf?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Can spielte mal mehr, dann immer weniger. Die am Ende verkorkste Weltmeisterschaft in Katar fand ohne den 29-Jährigen statt. Und wie bei Bundestrainer Hansi Flick schien auch in Dortmund das Vertrauen in den Abräumer zu schwinden. Doch während sich seine einstigen DFB-Kollegen in der Wüste vergeblich mühten, quälte sich Can beim BVB im Winter zur Topform. Mit den Füßen und mit dem Kopf. Zu Jahresbeginn noch verletzt, stand Can in den vergangenen acht Pflichtspielen jeweils 90 Minuten auf dem Platz und entwickelte sich zu dem, was man sich bei der Borussia schon immer erhofft hatte: zu einem Unverzichtbaren.

Emre Can ist ein wichtiger Faktor im BVB-Spiel

„Er ist das perfekte Beispiel dafür, dass man sich bei uns in der Mannschaft alles hart erarbeiten kann. Emre hat die absolute Qualität, unsere Defensive zu stabilisieren“, lobte BVB-Coach Edin Terzic seine Mentalitätsmaschine zuletzt. Mit seiner Monstergrätsche im Hinspiel gegen Manchester City oder auch mit dem wichtigen Tor gegen RB Leipzig am vergangenen Freitag zeigte Can, dass die Formkurve weiter steil nach oben geht. Als Zweikämpfer, Wortführer und Antreiber bereichert er das Spiel der Schwarz-Gelben. Und bald auch das der Nationalmannschaft?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Khedira: Can ist ein Kandidat für das DFB-Team

Bundestrainer Flick denkt sicherlich mit Blick auf die in diesem Monat anstehenden Tests gegen Peru und Belgien über diese Personalie nach. 37-mal lief Can bereits für das DFB-Team auf, stand bei den Europameisterschaften 2016 sowie 2021 jeweils im Kader der Nationalmannschaft. Can ist nach Ansicht von Ex-Nationalspieler Sami Khedira „in dieser Verfassung definitiv ein Kandidat“ für die Rückkehr nach fast zwei Jahren ohne Nominierung. „Wir haben gerade diesen Faktor vor der Abwehr eher weniger. Emre bringt einen anderen Touch mit“, sagte Khedira als DAZN-Experte während des BVB-Spiels gegen Leipzig: „Als wir zusammen bei Juve gespielt haben, war er noch nicht so weit. Die Zeit in Italien hat ihm taktisch extrem gutgetan.“

Doch bevor Can mit einem möglichen DFB-Comeback belohnt werden könnte, steht die wichtige Champions-League-Partie der Dortmunder am Dienstag beim FC Chelsea (21 Uhr, Amazon Prime) an. Und mit Spielen gegen die Blues kennt sich kein anderer BVB-Spieler besser aus als Can. Seine Bilanz: acht Duelle, zwei Siege, vier Unentschieden und nur zwei Niederlagen. Dem BVB würde an der Stamford Bridge nach dem 1:0-Erfolg im Hinspiel ein Remis reichen. Dafür wird Can wieder alles geben – etwas anderes ist nach den letzten Eindrücken auch nicht zu erwarten.

Der Routinier ist eines der Gesichter des „neuen“ BVB, der aktuell wie in der Meistersaison 2011/2012 performt und neben der Königsklasse auch noch im DFB-Pokal vertreten ist. Can füllt die Abwehrkette mit Niklas Süle und Nico Schlotterbeck in der Defensivarbeit immer wieder auf, schaltet sich in entscheidenden Momenten aber auch in die Offensive ein. Ganz so, wie sie es in Dortmund auch angesichts der Vita des Profis mit Stationen beim FC Bayern, Bayer Leverkusen, dem FC Liverpool und Juventus Turin einst geplant hatten. Die Antwort auf die Mentalitätsfrage bei der Borussia lautet mittlerweile: „Yes, he Can.“