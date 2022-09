Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Paderborn, St. Pauli und Heidenheim

In der 2. Bundesliga will der SC Paderborn am Sonntag mit einem Auswärtssieg in Fürth zurück an die Tabellenspitze. Außerdem ist St. Pauli in Regensburg gefordert, Heidenheim trifft auf Kaiserslautern. Die Konferenz im Liveticker.