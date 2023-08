Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit St. Pauli, Düsseldorf und Hannover

Auf den FC St. Pauli wartet am Samstagmittag (13.30 Uhr, Sky) eine schwierige Auswärtsaufgabe. Die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler ist bei Greuther Fürth gefordert und will dort den zweiten Saisonsieg einfahren. „Ich glaube, dass uns ein Gegner erwartet, der mit einer unfassbar hohen Intensität spielt, sowohl gegen als auch mit dem Ball“, warnte Hürzeler aber. Wie St. Pauli war auch Fürth mit einem Sieg in die Saison gestartet, hatte dann aber 1:2 bei Holstein Kiel verloren – jedoch „eine sehr, sehr gute Partie“ gespielt, wie Hürzeler befand.

Unter Zugzwang steht indes der SC Paderborn: Nach nur einem Punkt aus den ersten zwei Spielen braucht das Team um Routinier Max Kruse einen Erfolg. Auswärts bei Fortuna Düsseldorf wartet jedoch ein Gegner, der bereits vier Punkte auf dem Konto hat. Eine schwierige Aufgabe wartet auch auf Hannover 96, wo Trainer Stefan Leitl nach zwei Unentschieden und dem Pokal-Aus gegen Drittligist Sandhausen bereits unter Druck steht: Die Niedersachsen sind gegen Hansa Rostock gefordert, das seine ersten beiden Spiele gewann und mit einem weiteren Sieg zumindest bis Sonntag Spitzenreiter wäre.

Live: Die 2. Bundesliga am Samstagmittag

Ein Highlight steht in der 2. Bundesliga am Samstagabend (20.30 Uhr) an: Der Vorjahresdritte Hamburger SV empfängt den Bundesliga-Absteiger Hertha BSC. Die Herthaner als Tabellenletzter mit null Punkten brauchen dringend einen Erfolg. Am Sonntagmittag (13.30 Uhr) komplettieren drei weitere Spiele den dritten Spieltag: Schalke 04 ist bei Eintracht Braunschweig gefordert, Osnabrück empfängt Nürnberg und Holstein Kiel trifft auf Magdeburg.