Zwischenfall im Trainingslager: Hertha bestätigt Polizei-Ermittlungen gegen Profi

Ein Profi von Hertha BSC ist nach einem Zwischenfall im Trainingslager in Zell am See ins Visier der örtlichen Polizei geraten. „Wir können bestätigen, dass die Polizei gegen einen unserer Spieler ermittelt, bitten aber um Verständnis, dass aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen keine näheren Angaben gemacht werden können“, teilte der Bundesliga-Absteiger am Sonntag mit. Die ortsansässigen Behörden wollten sich auf Anfrage des Sportbuzzer, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), vorerst nicht näher zu den Vorkommnissen äußern. Wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr, befindet sich der betroffene Spieler derzeit wieder im Teamhotel.

Nach Angaben der Bild soll es am Samstagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einem Wirtshaus gekommen sein. Die Berliner befinden sich seit Mittwoch und bis zum kommenden Freitag zur Saisonvorbereitung in Zell am See.

Hertha BSC: Unruhe zur Unzeit

Knapp zwei Wochen vor dem Start der Zweitliga-Spielzeit kommt die Unruhe für die Berliner zur Unzeit. Nach dem Abstieg sind die Arbeiten in der Zusammenstellung des Kaders wohl noch lange nicht abgeschlossen. Zahlreiche Profis mit meist hochdotierten Verträgen waren nicht mit ins Vorbereitungscamp gereist und sollen vom finanziell angeschlagenen Verein noch abgegeben werden. Auch auf Seiten der Zugänge wird es wahrscheinlich noch Bewegung geben.

Die Hertha startet am 29. Juli mit eines Auswärtspartie bei Fortuna Düsseldorf (20.30 Uhr/Sky/Sport1) in die neue Spielzeit.