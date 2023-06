„Kann ich heute glänzen? Nein“: 1&1-Chef über versäumte 5G-Ziele

Feuerwehr Kreis Rendsburg-Eckernförde

220 Feuerwehrleute im Einsatz: Pferdestall brennt auf Gut Schierensee

Feuer in Schierensee: Am Sonntagabend brennt der Pferdestall von Gut Schierensee. Freiwillige Feuerwehren aus dem Amt Eidertal löschen aktuell die Flammen. Was das Feuer für die Anwohner bedeutet.