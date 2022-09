﻿100.000 Euro für Fernwärme-Anschluss: Energieversorger schockt Hausbesitzer aus Hannover

Große Teile Hannovers sollen ab 2023 per Fernwärme versorgt werden, um die Stadt klimafreundlich zu machen. Wolfgang Brunke holte ein Angebot für sein kleines Reihenhaus in der Nordstadt ein. Fast 100.000 Euro verlangte der Energieversorger – und gab sich dabei noch großzügig.

Hannover. Wolfgang Brunke würde gerne klimafreundlich heizen. Die Gastherme im Keller seines 110 Quadratmeter großen Reihenhauses in der Nordstadt von Hannover ist rund 20 Jahre alt. Weil es in seinem Mini-Garten keinen Platz für eine Wärmepumpe gibt, setzte sich der 73-Jährige mit dem lokalen Energieversorger Enercity in Verbindung, um ein Angebot für einen Fernwärmeanschluss einzuholen. Das allerdings war ein Schock für den Pensionär. Das Unternehmen verlangte 96.509 Euro, um sein Haus an das Netz anzuschließen.