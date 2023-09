Gebäudesanierung auf Staatskosten: Italien entgehen Steuergelder in Milliardenhöhe

„Der größte Beschiss zulasten des Staats“: So hat Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni bei der letzten Regierungssitzung zur Haushaltplanung den sogenannten Bonus 110 gebrandmarkt. Die Zahl 110 bezieht sich darauf, dass der italienische Staat private energietechnische Gebäudesanierungen seit 2020 zu 110 Prozent subventioniert. 110 Prozent? Ja, denn neben der 100-prozentigen Bezuschussung der Bauarbeiten übernimmt der Staat grosszügigerweise auch gleich noch etwaige Finanzierungskosten in der Höhe von maximal 10 Prozent der Bausumme.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Bauherren erhalten die Subventionen nicht sofort und nicht in bar, sondern in Form von Steuergutschriften; sie müssen die Arbeiten also vorfinanzieren. Meloni spricht mit Blick auf die durch die Steuergutschriften entstehenden Steuerausfälle von einem „Desaster für den Haushalt“. Damit trifft sie den Nagel auf den Kopf. Böse Zungen im Finanzministerium behaupten, die Zahl 110 entspreche nicht nur dem Prozentsatz der Zuschüsse, sondern auch der Anzahl Milliarden Euro, die der Subventions-Irrsinn den Staat im Laufe der kommenden Jahre kosten wird.

Allein der Bonus 110 wird – Stand heute – Steuerausfälle von mindestens 76 Milliarden zur Folge haben. Damit könnte man, zum Beispiel, sämtliche 8000 maroden Schulhäuser im Land sanieren, Hunderte von Hochwasserverbauungen und Rückhaltebecken erstellen, die Jahrhundertbrücke von Kalabrien nach Sizilien realisieren – und noch vieles mehr, für das der italienische Staat seit Jahren kein Geld hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Steuerausfällen von 3,5 Milliarden Euro – monatlich

Zu den 76 Milliarden Euro des Bonus 110 kommen noch die Kosten für zahlreiche andere Bausubventionen dazu, etwa die des Fassadenbonus und des Erdbebenbonus, die ebenfalls zweistellige Milliarden-Summen verschlingen. Das Finanzministerium hat errechnet, dass die Steuergutschriften für die bisher bezuschussten Sanierungen schon jetzt zu Steuerausfällen von rund 3,5 Milliarden Euro führen – monatlich. Für Finanzminister Giancarlo Giorgetti ist dies ein „Albtraum“. Für zahlreiche Projekte, die von den Parteien der Rechtskoalition im Wahlkampf versprochen wurden, werde kein Geld vorhanden sein, warnte Giorgetti an der Haushaltsitzung der Regierung.

Wenig Alkohol als Schutz vor Vergewaltigung: „Herr Meloni“ sorgt mal wieder für Empörung Andrea Giambruno, TV‑Mann und Lebenspartner der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, rät jungen Frauen, sich nicht zu betrinken, um sich vor Vergewaltigungen zu schützen. Es ist nicht sein erster Ausrutscher. Lesen mit RND +

Über dem Etat für 2024 schwebt ein weiteres Damoklesschwert: Noch ist unklar, ob die Steuergutschriften als Staatsausgaben gewertet und damit zum laufenden Defizit gerechnet werden müssen. Wenn ja, würde das Loch im Haushalt um über zwei Prozent ansteigen. Das bedeutet, die Regierung Meloni müsste die Gürtel noch enger schnallen, um den Vorgaben der EU zu entsprechen.

Meloni und Giorgetti wollen die wahnwitzigen Subventionen des Bonus 110 nun zumindest beschränken, und zwar auf 70 Prozent im Jahr 2024 und auf 65 Prozent im Jahr 2025. Schon die Regierung von Mario Draghi hatte die Zuschüsse auf 90 Prozent reduziert; korrekterweise müsste man heute von einem Bonus 90 sprechen. Die von der Regierung Meloni nun angestrebten Prozentsätze wirken zwar immer noch alles andere als knausrig, aber sie beseitigen immerhin den zentralen Konstruktionsfehler des Bonus 110: Wenn die Sanierung nichts kostet, dann haben weder die Liegenschaftsbesitzer noch die Baufirmen einen Anreiz, die Kosten tief zu halten: Der Staat bezahlt ja eh alles.

Betrug in Milliardenhöhe

Die Subventionen hatten aber auch noch andere unerwünschte Nebenwirkungen. Zum einen kam es zu Betrug in Milliardenhöhe, besonders beim Fassadenbonus. Schon im Februar 2022 hatte der damalige Finanzminister Daniele Franco erklärt, dass „die Betrügereien zu den größten gehören, die diese Republik je gesehen hat“. Gleichzeitig hat die Aussicht für Millionen Hausbesitzer, die eigene Liegenschaft gratis renovieren lassen zu können, zu einer extremen Überhitzung in der Bauwirtschaft geführt. Die Preise für Dämmplatten, Isolierfenster, Wärmepumpen und Ähnliches haben sich vervielfacht; Baugerüste sind bis heute kaum zu mieten noch zu kaufen. Dies senkt die Effizienz der staatlichen Subvention zusätzlich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Außerdem fehlen der Bauwirtschaft Zehntausende von Arbeitern und Handwerkern. Natürlich hatte die Regierung von Giuseppe Conte aus Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten im Jahr 2020 nur die besten Absichten, als sie den Bonus 110 und die anderen Subventionen beschloss. Das Land befand sich mitten in der Pandemie, die Wirtschaft lag am Boden. Mit den Subventionen wollte Conte zwei Fliegen auf einen Streich treffen: Einerseits sind die energietechnischen Sanierungen ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz, andererseits konnte die Wirtschaft wieder angekurbelt werden. Das nationale Statistik-Institut Istat schätzt, dass rund 40 Prozent des Wirtschaftswachstums in Italien in den Jahren 2021 und 2022 auf den Schub aus dem Baugewerbe zurückzuführen war. Aber bei der Verabschiedung der Subvention war auch eine große Portion Populismus dabei. Nun kommt der andere Schub: jener der Kosten.