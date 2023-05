2,8 Millionen Neuwagen: Autoverband rechnet 2023 mit mehr Zulassungen

Berlin . Der Verband der Automobilindustrie (VDA) geht für das laufende Jahr von deutlich mehr Neuzulassungen aus als zuletzt. Für Deutschland rechne der VDA inzwischen mit rund 2,8 Millionen Neuwagen statt wie bisher mit 2,7 Millionen, wie der Verband am Dienstag mitteilte.

Das prognostizierte Wachstum verdoppele sich damit von zwei auf rund vier Prozent. Dennoch bleibe der Absatz damit weiterhin um rund ein Viertel unter dem Niveau von 2019 - vor Corona-Krise und Krieg in der Ukraine.

„Zwar bessert sich die Lage langsam, aber die Einschränkungen bei Vor- und Zwischenprodukten sowie die hohen Energie- und Rohstoffpreise dämpfen die notwendige Erholung“, teilte VDA-Präsidentin Hildegard Müller mit. „Berlin und Brüssel müssen unsere Rohstoffversorgung mit Partnerschaften absichern, um Deutschland und Europa unabhängiger und Lieferketten resilienter zu machen.“

Kraftfahrbundesamt meldet steigenden Auto-Bestand

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hatte jüngst ähnliche Zahlen mitgeteilt. Bundesweit sei demnach der Bestand an Autos im vergangenen Jahr leicht gestiegen. Rund 48,8 Millionen Personenkraftwagen waren zum Stichtag 1. Januar 2023 registriert. Das waren etwa 0,5 Prozent mehr als zum gleichen Stichtag des Vorjahres. Die meisten davon, rund 10,5 Millionen Autos, waren in Nordrhein-Westfalen gemeldet, die wenigsten mit 299.323 Wagen in Bremen – was auch mit der Bundeslandgröße zusammenhängt.

Der unabhängige Mobilitätsexperte Hans-Peter Kleebinder hatte in diesem Zusammenhang vor einem „täglichen Verkehrsinfarkt“ in Deutschland gewarnt.„Deutschland hat in Europa immer mehr eine Sonderrolle in der Verkehrspolitik“, sagt er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Fahrzeuge würden nicht intelligent genutzt, gleichzeitig würden Staus und die Verkehrslage immer unberechenbarer.

„Das Auto ist nach wie vor die dominierende Grundlage unserer heutigen mobilen Gesellschaft“, kritisiert er weiter. Durch das 9-Euro-Ticket und nun das 49-Euro-Ticket gebe es zwar Besserung in Sachen Zugang und Nutzung des öffentlichen Verkehrs, doch „das Thema Schiene ist nach wie vor zu wenig attraktiv in Deutschland“.

RND/dpa