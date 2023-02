200 Euro Energiepreispauschale für Studierende: Online-Antragsverfahren in der Kritik

Doch am Freitag wartet schon ein Streik Doch am Freitag wartet schon ein Streik

Lufthansa atmet auf: Betrieb läuft nach Flugchaos zunächst normal an

Ein auf einer Frankfurter Baustelle durchtrenntes Kabel stieß die Fluggesellschaft Lufthansa am Mittwoch ins Chaos. Am Donnerstagmorgen gibt das Unternehmen zunächst Entwarnung: es gebe derzeit keine Ausfälle. Doch am Freitag wartet bereits ein bundesweiter Streik an den Flughäfen.