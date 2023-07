49-Euro-Ticket bewirkt „wahrnehmbare Verlagerung von der Straße auf die Schiene“

Kostenfrei bis 12:20 Uhr lesen

Neue Kornprinzessin steht fest

Probsteier Korntage: Stimmungsvolles Eröffnungsfest am Passader See

Die Probsteier Korntage sind eröffnet. Zum Start gab es am Passader See in einer ehrenamtlichen Gemeinschaftsaktion ein buntes Sommerfest. Höhepunkt: die Proklamation der Probsteier Kornkönigin.