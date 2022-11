Verkehrsunternehmen zum 49-Euro-Ticket: Potenzial zur dauerhaften Mobilitätswende

Twitter-Mitarbeiter werden per E-Mail über ihre Jobzukunft informiert

3700 Twitter-Mitarbeitende – also gut die Hälfte der Belegschaft – könnte im Laufe des Freitags ihren Job verlieren. Die Massenentlassungen werden jedoch nicht persönlich ausgesprochen, sondern per E-Mail übermittelt. Niemand aus der Belegschaft darf am Freitag zudem in sein Büro.