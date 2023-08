6,2 Prozent: Inflation verliert im Juli an Tempo

Hörspiel der Vicelingemeinde

Was hat die alte Fabrikantenvilla in Neumünster zu erzählen?

Von der Fabrikantenvilla zum Pastorat: Das hübsche Gebäude am Mühlenhof 42 in Neumünster hat in seinen fast 130 Jahren schon eine Menge erlebt. Die Hörspielgruppe der Vicelinkirche hat sich damit beschäftigt und lädt nun zu einem ganz besonderen Abend ein.