7,6 Prozent – Inflation bleibt hoch

Die Inflation in Deutschland bleibt hoch, hat aber etwas an Dynamik verloren. Das liegt auch am Tankrabatt und am 9-Euro-Ticket. Gegenüber dem Vorjahresmonat liegt die Preissteigerung aktuell bei 7,6 Prozent – im Mai waren es 7,9 Prozent.