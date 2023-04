7-Eleven dürfte es schwer haben

Mal schnell an der Ecke etwas zu essen holen: Das Konzept der Convenience Shops ist so simpel wie ansprechend. Wer nicht viel Zeit hat, aber das Nötigste besorgen oder sich einen Snack holen will, dürfte über das Angebot froh sein. Nicht zuletzt deshalb werden in den Großstädten gerne die Spätis oder Trinkhallen angesteuert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf genau diese Nachfrage nach Convenience-Geschäften in Deutschland hofft nun 7-Eleven und will den hiesigen Markt erobern. Läuft alles nach Plan des US-Unternehmens, das in Besitz einer japanischen Holding ist, öffnen 7-Eleven-Geschäfte auch bald in deutschen Innenstädten.

Deutschland ist ein harter Brocken für Supermarktketten aus dem Ausland

Bis es so weit ist, müssen sich allerdings Partner finden. Vermutlich dürfte es 7-Eleven auf dem deutschen Markt jedoch schwer haben. Schon einmal gab es Pläne, hier Läden hochzuziehen, die verworfen wurden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass Deutschland ein harter Brocken für ausländische Einzelhandelsketten ist, musste auch Walmart lernen, das sich die Zähne ausbiss und neun Jahre nach Markteintritt 2006 seine Läden aufgab. Die großen Platzhirsche Rewe, Aldi und Co. machen es ausländischen Wettbewerbern nicht einfach, Fuß zu fassen. Sie sorgen für ein so flächendeckendes Angebot, dass Konkurrenten schon sehr überzeugen müssten, um sich abzusetzen.

Unbezahlbar Unser Newsletter begleitet Sie mit wertvollen Tipps und Hintergründen durch Energiekrise und Inflation – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Dass der Branche derzeit Personal fehlt, macht die Sache nicht leichter. Hinzu kommen deutsche Besonderheiten, auf die sich 7-Eleven einstellen muss. Das Unternehmen – der Name verrät es – setzt oft auf längere Öffnungszeiten. Hier ist allerdings streng reguliert, wie lange Läden geöffnet sein dürfen – als Alleinstellungsmerkmal fiele das also weg. 7-Eleven bräuchte schon gute andere Argumente, um Kunden zu sich und nicht etwa zu Rewe to go zu locken. Es wird sich zeigen, ob das gelingt. Wenn nicht, droht ihm das Schicksal von Walmart.