17.07.2022, Schleswig-Holstein, Westerland / Sylt: Eine Frau mit Rucksack steigt am Morgen am Bahnhof in eine Regionalbahn. Die Nahverkehrsbranche setzt sich für eine Verlängerung des 9-Euro-Tickets um zwei weitere Monate ein.

© Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa