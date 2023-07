Abos und Mitgliedschaften: Pausieren statt kündigen

Nicht immer will man gleich einen Schlussstrich ziehen, das ist bei Abos und Mitgliedschaften nicht anders. Zwar kostet eine Kündigung eines kaum genutzten Vertrags nur ein paar Minuten, aber manchmal ist es ja kompliziert.

Ich habe ein Abo für Hörbücher abgeschlossen. Jeden Monat kann ich mir ein neues aussuchen und auf dem Handy speichern. „Könnte“ ist das passendere Wort. Mittlerweile stapeln sich meine ungenutzten Hörbuch-Gutscheine, und es tritt das ein, was Ökonomen das Problem der versunkenen Kosten nennen. Ich denke an die ganzen Abogebühren, die ich (bislang) ohne Gegenleistung gezahlt habe, und warte noch auf den ruhigen Nachmittag, an dem ich die Gutscheine endlich mal einlöse, bevor eine Kündigung alle ungültig machen würde. Und schon ist wieder ein Monat um.

Eine Pause kann dem Portemonnaie guttun

Hier hilft die halbe Notbremse. Das Hörbuchabo lässt sich drei Monate lang pausieren. Das ist keine Dauerlösung, aber ein Ausweg aus der Sackgasse: Ich habe eine „Gnadenfrist“, in der ich keine neuen Gutscheine bezahle, und mir selbst ein Ziel gesetzt, um mich zwischen Fontane und Adichie zu entscheiden. (Ich kann mir mittlerweile locker beide leisten, aber Sie verstehen – man will ja nicht wahllos einkaufen.)

Pausieren, um unnötige Ausgaben zu begrenzen, klappt auch anderswo. Ich bin aus privaten Gründen ein halbes Jahr viel unterwegs und habe nett beim Fitnessstudio nachgefragt, ob sie meinen Vertrag ruhen lassen können. Das klärt man am besten in entspannter Stimmung und nicht, wenn zur Stoßzeit eine Warteschlange an der Infotheke steht. Ein Recht auf eine Vertragspause haben Sie nur, wenn es auch im Vertrag vorgesehen ist. Aber auf Kulanz kann es klappen – ein zufriedener Rückkehrer macht weniger Arbeit als die Eingliederung eines ganz neuen Kunden.

Routine mit Zahlungspausen haben auch Cabrio- und Wohnwagenbesitzer. Sie holen sich häufig Saisonkennzeichen und sparen im Winter Steuer, Versicherung sowie die Wege zur Zulassungsstelle. Eine Pause kann auch hier dem Portemonnaie guttun.

Hendrik Buhrs ist Geldanlageredakteur bei „Finanztip“ und kümmert sich an dieser Stelle ums Haushalten. Weitere Tipps gibt er in seinen Ratgebern und dem wöchentlichen Newsletter (finanztip.de/newsletter). Alle bisherigen Kolumnen­beiträge finden Sie hier.