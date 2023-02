﻿1700 Euro pro Monat: Firma fordert horrende Abschläge für Strom und Gas

Hunderte Flugausfälle am Montag Hunderte Flugausfälle am Montag

Streik in NRW hat begonnen: Alle Kontrollstellen an erstem Flughafen sind zu

Bereits am späten Sonntagabend hat der Warnstreik am Flughafen Köln/Bonn begonnen, der am Montag den Flugverkehr weitestgehend lahmlegen soll. Auch am Düsseldorfer Flughafen sollen die meisten Flüge ausfallen.