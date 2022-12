Acht Jahre Haft für Schlüsselfigur Berger im Cum-Ex-Prozess

Trickdiebstahl in Norderstedt: Falsche Handwerker erbeuten Schmuck und Tresor

Zwei Trickdiebe haben am Montagabend in Norderstedt eine über 70-Jährige bestohlen. Sie gaben sich als Handwerker aus und erbeuteten Schmuck und einen Tresor. Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen des Diebstahls in der Straße Kielort.