Das Kanye-West-Desaster bleibt für Adidas ein Problem

Wahrscheinlich wusste Björn Gulden nicht, ob er lachen oder weinen sollte, als er die Absatzzahlen der Yeezy-Schuhe sah. Die Restbestände aus der katastrophal gescheiterten Partnerschaft mit Skandal­rapper Kanye West verkaufen sich offenbar weiter bestens. Die antisemitischen und anderen Ausfälle des Mannes, der sich inzwischen Ye nennt, scheinen nicht nachhaltig zu stören.

Geschäftlich ist das angenehm für Gulden, denn es beschleunigt die Bereinigung dieser Altlast – es ist ja nicht die einzige, die ihm Kasper Rorsted hinterlassen hat. Moralischer Kritik am Verkauf der Schuhe wird er mit Großspenden begegnen – allemal besser als ein Verbrennen des Sondermülls. Es bleibt der Umstand, dass Ye an jedem verkauften Schuh weiter mitverdient – eigentlich unerträglich, für Adidas geschäftlich aber egal.

Die drei Streifen hätten das Geschäft wohl eher gebremst

Was Gulden dagegen umtreiben muss, ist die Stärke der vermeintlich untragbaren Marke. Während man aus der öffentlichen Empörung schließen könnte, dass Yeezy-Schuhe nur noch mit spitzen Fingern weggeworfen werden, greifen in Wahrheit massenhaft zahlende Freunde zu. Was auch immer das über die Käufer sagt: Für die Marke Adidas ist es kein besonders gutes Zeichen. Die treuesten und zahlungs­willigsten Kunden hat sie offenbar unter einem fremden und nicht erst seit gestern fragwürdigen Namen gefunden. Die drei Streifen hätten das Geschäft wohl eher gebremst.

Ohne Promi­partnerschaften kommt kein Modelabel aus. Doch nach dem Rapper­desaster wird Gulden die Kontrolle nicht noch einmal so aus der Hand geben wie sein Vorgänger. Deshalb ist seine wichtigste Aufgabe, die eigene Marke wieder nach oben zu bringen.