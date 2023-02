Änderungen im März: Energiepreisbremse, Maskenpflicht, Zeitumstellung

Mit der Aufhebung der Maskenpflicht im Gesundheitswesen endet eine der letzten weitreichenden Infektionsschutzmaßnahmen in Deutschland. Finanzielle Entlastung soll die Bürgerinnen und Bürger in Form von Preisbremsen und Einmalzahlungen erreichen. Was im März sonst noch ansteht, lesen Sie hier.

Im März erwartet die Menschen in Deutschland eine Reihe an Neuerungen.

Neuer Monat, neue Maßnahmen: Im März tritt die Preisbremse für Energie in Kraft. Neben Entlastungen für Strom- und Gaskunden stehen aber auch noch eine Reihe weiterer Neuheiten für Verbraucherinnen und Verbraucher an. Das Wichtigste im Überblick:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gas- und Strompreisbremse tritt in Kraft

Mit den Preisbremsen für Strom und Gas sollen private Haushalte und kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland von den Folgen der hohen Energiekosten entlastet werden. Beide Maßnahmen treten zum 1. März 2023 in Kraft und gelten rückwirkend ab 1. Januar 2023.

Unbezahlbar Unser Newsletter begleitet Sie mit wertvollen Tipps und Hintergründen durch Energiekrise und Inflation – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Gaspreis wird durch die Gaspreisbremse auf 12 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt. Diese Deckelung gilt für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs. Der Strompreis wird durch die Strompreisbremse auf 40 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt.

Auch Fernwärmekunden werden entlastet. Hier beträgt der gedeckelte Bruttopreis 9,5 Cent pro Kilowattstunde. Für Unternehmen gilt ein gedeckelter Gaspreis von 7 Cent pro Kilowattstunde für 70 Prozent ihres bisherigen Verbrauchs.

Mehr zum Thema FAQ FAQ Wie funktioniert die Gaspreisbremse, und wie kann ich so Geld sparen?

Maskenpflicht in Gesundheitseinrichtungen aufgehoben

In Bus und Bahn sowie in den meisten öffentlichen Gebäuden waren Masken schon in den vergangenen Wochen immer seltener zu sehen. Nun fällt die Maskenpflicht auch in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen. Zudem läuft zum 1. März die Corona-Testverordnung aus, wodurch im Gesundheitswesen keine Testpflicht mehr besteht. Mit der Aufhebung der Masken- und Testpflicht im Gesundheitswesen zum 1. März 2023 enden zwei der letzten Corona-Maßnahmen in Deutschland.

Mehr zum Thema Neue Regeln am Mittwoch Neue Regeln am Mittwoch Patientenschützer halten Wegfall von Corona-Vorschriften für „absurd“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einmalzahlung für Menschen in Ausbildung

Studenten und Studentinnen sowie Fachschülerinnen und Fachschüler sollen ab dem 15. März die einmalige Energiepauschale von 200 Euro beantragen können. Antragsberechtigte können die ersten Schritte zur Onlineregistrierung auf der offiziellen Plattform schon jetzt erledigen. Das Geld können alle erhalten, die am 1. Dezember 2022 an einer Hochschule eingeschrieben waren oder in einer Fachschul- oder Berufsfachschulausbildungsstätte angemeldet gewesen sind.

Deutsche Bahn ändert Zugangsbedingungen zu Lounges

Die Bahn ändert die Zugangsberechtigungen zu DB-Lounges in Teilen. Ab dem 1. März müssen auch Bahnbonus-Kunden ein Ticket der 1. oder 2. Klasse vorzeigen, um die Wartesäle nutzen zu können. Kunden, die nicht am Bahnbonus-Programm teilnehmen, und nicht in der 1. Klasse reisen, ist der Zutritt ohnehin verwehrt. Zukünftig ist jedoch auch das Mitnehmen von Gästen in den Premiumbereich nicht mehr erlaubt. Den Premiumbereich mit Service am Platz bietet die Bahn nur in einigen wenigen Bahnhöfen in Deutschland an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schwarze Kennzeichen für Mofas und E-Scooter

Zum Start der neuen Versicherungssaison für Mopeds, Roller und E-Scooter gelten neue Kennzeichen. Ab dem 1. März 2023 dürfen diese Fahrzeuge nicht mehr mit dem alten grünen, sondern nur noch mit dem neuen schwarzen Kennzeichen gefahren werden. Die Farbe der Kennzeichen wechselt jährlich zwischen Schwarz, Grün und Blau.

Keine Gebühren für Privatverkäuferinnen und -verkäufer auf Ebay

Die Onlinehandelsplattform Ebay streicht die Gebühren, die Privatleute bisher an das Unternehmen zahlen müssen, wenn sie auf der Plattform etwas verkaufen möchten, zum 1. März. Die Änderung gilt nur für deutsche Nutzerinnen und Nutzer. An den Kosten für gewerbliche Anbieter ändert sich nichts. Durch den Wegfall von Einstellgebühren und Verkaufsprovisionen möchte Ebay die Bereitschaft für Privatverkäufe auf der Plattform erhöhen.

Mehr zum Thema Neue Regelung ab 1. März Neue Regelung ab 1. März Ebay streicht Gebühren für Privatverkäufe in Deutschland

Aldi Süd führt E-Prospekte ein

Ab 1. März gibt es für Kundinnen und Kunden von Aldi Süd eine Änderung: Fortan werden Prospekte nicht mehr in Papierform ausgeliefert, sondern ausschließlich elektronisch – etwa auf der Homepage oder in der App – angeboten. Damit folgt Aldi Süd dem Vorbild von Aldi Nord, das die Prospekte aus Umweltschutzgründen schon seit längerer Zeit ausschließlich elektronisch anbietet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Umstellung auf Sommerzeit

Im März werden die Uhren auf Sommerzeit umgestellt. Die Zeitumstellung erfolgt in der Nacht von Samstag, 25. März auf Sonntag, 26. März 2023: Um 2 Uhr springen die Uhren dann auf 3 Uhr. Das bedeutet eine Stunde weniger Schlaf, dafür aber mehr Tageslicht am Abend.