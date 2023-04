Änderungen im Mai 2023: Deutschlandticket kommt, Corona-Warn-App geht

Für 49 Euro mit dem Zug durch die ganze Bundesrepublik fahren? Ab Mai ist das möglich. Das Deutschlandticket startet. An den Nachfolger des im letzten Jahr zwischenzeitlich eingeführten 9-Euro-Tickets werden große Hoffnungen geknüpft – doch vieles ist auch zum offiziellen Start noch unklar. Was im Mai sonst noch ansteht, zeigen wir hier.

Das steht im Mai 2023 an













Deutschlandticket startet

Ab dem 1.5.2023 erhält das Deutschlandticket, im Volksmund auch 49-Euro-Ticket genannt, seine Gültigkeit. Gekauft werden kann es schon seit Anfang April. Die Monatskarte ermöglicht die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs im gesamten Bundesgebiet. Das Ticket wird in den Apps und Websites der Verkehrsverbünde sowie der Deutschen Bahn verkauft und ist – mit wenigen Ausnahmen bis zum Jahresende – ausschließlich digital erwerbbar.

Corona-Warn-App warnt nicht mehr

Eine der zentralen Funktionen der Corona-Warn-App wird im Mai eingestellt: Die Warnung vor dem Kontakt zu infizierten Personen fällt zum 30.4.2023 weg. Nach drei Jahren und annäherend 50 Millionen Installationen wird die App dann am 1. Juni komplett in den „Schlafmodus“ versetzt. Das bedeutet, dass sie zwar im eingeschränkten Modus weiter genutzt werden kann – etwa um Impfzertifikate auf dem Handy zu laden – es aber keine Updates mehr gibt.

Pflegemindestlohn steigt

Angestellte in der Altenpflege bekommen ab Mai etwas mehr Geld. Der Mindestlohn wird gemäß einer stufenweisen Anpassung leicht erhöht. Ab 1.5.2023 gilt:

Pflegehilfskräfte: 13,90 Euro pro Stunde

qualifizierte Pflegehilfskräfte: 14,90 Euro pro Stunde

Pflegefachkräfte: 17,65 Euro pro Stunde

Eine weitere Erhöhung der Pflegemindestlöhne steht im Dezember 2023 an.

Einmalzahlungen im Baugewerbe und Maler- und Lackiererhandwerk

Beschäftigte im Bauhauptgewerbe im Westen Deutschlands erhalten im Mai eine Sonderzahlung in Höhe von 450 Euro zusätzlich zu ihrem Gehalt. Der noch bis Ende März 2024 gültige Tarifvertrag sah bereits eine Lohnerhöhung im April vor. Eine Angleichung der West- und Osteinkommen soll im Jahr 2026 erreicht werden.

Auch einige Beschäftigte in der Maler- und Lackiererbranche können sich im Mai über eine Sonderzahlung freuen. Wer die Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 600 Euro noch nicht erhalten hat, bekommt diese spätestens mit der Mai-Abrechnung ausgezahlt.

Mehrere Feiertage im Mai

Der Mai ist ein feiertagsreicher Monat. Neben dem Tag der Arbeit am 1. Mai dürfen sich viele Menschen in Deutschland über freie Tage an Christi Himmelfahrt und Pfingsten freuen. Die Feiertage und mögliche Brückentage im Mai in der Übersicht:

Montag, 1.5.2023 : Erster Mai, Tag der Arbeit ( drei freie Tage inklusive Wochende)

Donnerstag, 18.5.2023 : Christi Himmelfahrt, Vatertag ( vier freie Tage mit Brückentag am 19. Mai und Wochenende)

Sonntag, 28. und Montag, 29.5.2023: Pfingsten (drei frei Tage inklusive Wochenende)

Eurovision Song Contest in Liverpool

Vom 9. bis zum 13. Mai findet der Eurovision Song Contest in Liverpool statt. Eigentlich findet der ESC traditionsgemäß im Gastgeberland des Vorjahresgewinners, 2022 gewann die ukrainische Bahn Kalush Orchestra, statt. Wegen des Krieges, den Russland in dem osteuropäischen Land seit Februar 2022 führt, fiel die Wahl jedoch auf Großbritannien. Deutschland ist beim legendären Musikwettbewerb mit der Band Lord of the Lost vertreten.