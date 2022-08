Lindner bittet in Brüssel um Ausnahme für Deutschland

Auf EU-Ebene hat Deutschland um eine Ausnahme gebeten, damit auf die staatliche Gasumlage keine Mehrwertsteuer erhoben wird. Bundesfinanzminister Christian Lindner begründet seinen Vorstoß in einem Brief an den EU-Finanzkommissar mit „zunehmendem Widerstand in der Bevölkerung“