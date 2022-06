In den vergangenen fünf Jahren konnte das US-Unternehmen Airbnb über 100.000 Geflüchteten eine Unterkunft vermitteln. Wie der Konzern bekanntgab, seien darunter mehr als 75.000 Menschen aus der Ukraine und Afghanistan. In Deutschland hätten fast 6.000 Ukraine-Flüchtlinge untergebracht werden können.

Berlin. Der Unterkunftsvermittler Airbnb hat in den vergangenen fünf Jahren mehr als 100.000 Geflüchtete und Asylbewerber vorübergehend untergebracht. Das teilte das Unternehmen zum Weltflüchtlingstag am Montag in Berlin mit. Darunter seien rund 50.000 Menschen aus der Ukraine - davon 5900 in Deutschland - und 26.000 afghanische Geflüchtete, die seit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 das Land verlassen hätten.

Verantwortlich für die Unterbringung sind Gastgeberinnen und Gastgeber, die sich angemeldet haben, um Gäste kostenlos oder zu einem ermäßigten Preis über Airbnb.org aufzunehmen - das ist die gemeinnützige Organisation des Unternehmens. Einrichtungen der Zivilgesellschaft und das Bundesinnenministerium haben die Initiative (www.unterkunft-ukraine.de) unterstützt.

Das US-amerikanische Unternehmen vermittelt private Unterkünfte für Reisen und andere Zwecke. Airbnb steht immer wieder in der Kritik, auf Grundlage des Geschäftsmodells Wohnungen dauerhaft zu Ferienwohnungen umgewandelt zu haben. In Berlin ist dafür nun eine Registrierung erforderlich.

RND/dpa