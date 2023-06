Airbus ergattert größten Auftrag in der Luftfahrtgeschichte

Frankfurt am Main. Nach vier Jahren ist sie wieder da, die Paris Air Show auf dem Flughafen Le Bourget. Was sich da die nächsten Tage tun wird, beschrieb Steven Udvar-Hazy am Montagmorgen so: Die Vertreter der Airlines verhielten sich gerade wie „Kinder im Süßigkeitenladen“. Sie versuchten so viele zu ergattern, wie es nur geht, sagte der Chef der Air Lease Corporation. Wobei er Flugzeugbestellungen meint, die Jets selbst werden erst in Jahren ausgeliefert.

Zur Bestätigung dieser These wurde am Nachmittag auch gleich ein Rekordauftrag für Airbus gemeldet. Der indische Discountanbieter Indigo ordert 500 Maschinen aus der Modellfamilie A320neo, wie Vertreter beider Seiten mitteilten. Dies sei der größte Einzelauftrag in der Geschichte der Luftfahrt. Derzeit betreibt Indigo eine Flotte von rund 300 Maschinen und hat aus bisherigen Bestellungen zudem noch mehrere Hundert Jets zu bekommen.

Die Nachfrage steigt weltweit massiv

Nach der Pandemie erlebt die Branche einen Nachfrageschub wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Covid hatte die kommerzielle Fliegerei zeitweise komplett lahmgelegt und niemand wusste, wie es weitergeht. Airlines stornierten reihenweise Aufträge, die beiden dominie­renden Hersteller von großen Passagiermaschinen (Airbus und Boeing) fuhren ihre Kapazitäten massiv zurück.

Doch nach dem Ende der Beschränkungen kamen die Fluggäste – vor allem sonnenhungrige Urlauber – viel schneller zurück, als alle Fachleute erwartet hatten. Das sorgte im vorigen Jahr wochenlang für chaotische Zustände an den hiesigen Airports. Der Flughafenverband ADV hat für dieses Jahr versprochen, dass sich so etwas nicht wiederholt. Zugleich wird noch mal ein kräftiger Zuwachs bei den Passagieren erwartet, und zwar um etwa 16 Prozent. Aber nicht nur die Deutschen wollen wieder fliegen, insbesondere in aufstrebenden Schwellenländern steigt die Nachfrage.

Wachstum der Luftfahrt in Indien und China

Die Luftfahrtshow in der französischen Hauptstadt ist in diesem Jahr der Pulsmesser für die Branche. Udvar-Hazy, der sich selbst als Pate des Jet‑Leasings bezeichnet, rechnet mit „Mega-Bestellungen“ in Paris. Airbus-Verkaufschef Christian Scherer hat für die Messetage (bis zum 25. Juni) auch Kundenaufträge für Großraumjets angekündigt. Es dürfte sich dabei vor allem um die A350 handeln, das modernste Flugzeug im Airbus-Sortiment, das als besonders sparsam gilt. Bereits im Vorfeld habe es zehn Orders für die Maschine gegeben. Hinzu­gekommen sind 60 weitere A320er – das Arbeitspferd von Airbus. Die Namen dieser Kunden will Scherer nicht nennen.

Es wird in Paris viel darüber gemunkelt, dass in den nächsten Tagen auch noch eine dreistellige Anzahl – also mindestens 100 – von den Mittelstrecklern von der mexikanischen Billig-Airline Viva Aerobus bestellt wird. Ferner werden weitere indische und chinesische Fluggesellschaften als die wichtigsten Auftraggeber gehandelt. Den zwei bevölkerungs­reichsten Ländern der Erde wird für die nächsten Jahre das größte Wachstum in der Luftfahrt zugetraut, und zwar vor allem bei Flügen im Inland und in die benachbarten Länder.

Für Thailand, Vietnam oder Malaysia werden ebenfalls massive Zuwächse prognostiziert. Als neuer wichtiger Player versucht sich zudem Saudi-Arabien zu positionieren. Die saudische Herrscherfamilie macht sich für einen Ausbau von Tourismus und Logistik stark. Tony Douglas, Chef von Riyadh Air, sagte am Montag: Er sei „aktiv engagiert“ in Gespräche über Flugzeuge mit schmalem Rumpf. Damit sind Mittelstreckenflieger mit einem Gang wie die A320-Familie oder das Boeing-Pendant 737 gemeint.

Hersteller sind auf Jahre ausgelastet

Le Bourget ist auch immer ein Kräftemessen der beiden Unternehmen. Der europäische Konzern hatte vor der Messe mit rund 140 Bestellungen (netto) in diesem Jahr deutlich die Nase vorn. Boeing kam nur auf 42. Aber auch die Amerikaner brauchen sich keine Sorgen zu machen. Sie sind auf Jahre komplett ausgelastet. Boeing versucht jetzt die Fertigung der 737 auf 38 Maschinen pro Monat hochzufahren, damit die Kunden nicht zu lange warten müssen.

Auch Airbus-Chef Guillaume Faury sieht im Hochfahren der Produktion eine der größten Herausforderungen. Vor allem bei den Zulieferern klemmt’s, und zwar bei denen am unteren Ende der Kette, also bei den Zulieferern der Zulieferer der Zulieferer, damit sind auch hiesige Mittelständler gemeint. Den Unternehmen fehle es an Kapital und Fachkräften. Airbus helfe bereits mit Leuten aus der eigenen Belegschaft aus, doch das sei keine dauerhafte Lösung. Er geht davon aus, dass die Nachfrage das Angebot auf absehbare Zeit deutlich übersteigen wird.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (Mitte rechts) und Airbus-Geschäfts­führer Guillaume Faury (rechts) betrachten ein Model eines Airbus Zero, eines Hybrid-Wasserstoff-Flugzeugs, auf der Internationalen Pariser Luftfahrtausstellung. © Quelle: Michel Euler/AP Pool/dpa

Faurys zweite große Sorge ist die Dekarbonisierung des Flugverkehrs. Der Manager hat zwar angekündigt, 2035 Passagierflugzeuge mit null CO₂‑Emissionen fliegen zu lassen, und zwar mit grünem Wasserstoff, doch zugleich infrage gestellt, dass davon ausreichend erzeugt werden kann. Die Denkfabrik Transport & Environment hat das aufgegriffen, und vor allem vorgeschlagen, das fossile Kerosin massiv zu besteuern.

All das würde darauf hinauslaufen, dass das Fliegen um ein Vielfaches teurer und folglich weniger geflogen würde. Vielleicht auch deshalb hat sich Udvar-Hazy am Montag gefragt, ob all die Flieger, die jetzt bestellt werden, überhaupt ausgeliefert werden. Trotz allem zeigen sich Boeing und Airbus aber optimistisch und gehen davon aus, dass sich die Anzahl der Passagierflugzeuge weltweit in den nächsten 20 Jahren in etwa verdoppelt, auf dann 46.000 bis 48.000 Maschinen.