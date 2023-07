Ein Dax-Rekord – mal wieder

Es ist die größte Sorge an der Börse. Nein, nicht ein möglicher Crash. Auch nicht Zinserhöhungen, Gewinnwarnungen oder so. Die größte Sorge ist es, zu spät zu kommen. Denn wer zu spät kommt, den bestraft die Hausse. Und wenn wir uns schon abgedroschene Phrasen leisten: „The trend is your friend“ wird gerade gern genommen. Oder auch: „Der Markt hat recht.“ Nicht in einem höheren Sinne, eher durch die normative Kraft des Faktischen: Man mag hundert gute Gründe finden, warum Kurse zu hoch oder zu niedrig sind – so lange genug Menschen das anders sehen, hat man sich geirrt.

Diese hässliche Erfahrung haben viele Anlegerinnen und Anleger im vergangenen halben Jahr gemacht, vor allem kundige Profis. Wohlbegründet warnten sie vor einem schwierigen Börsenjahr und beobachteten das Ganze an der Seitenlinie. Von dort aus sahen sie, wie andere den großen Reibach machten. So sind mit der Zeit immer mehr aufgesprungen, und jetzt steht der Dax knapp 20 Prozent höher als zu Jahresbeginn. Am Freitagnachmittag reichte es mal wieder für einen Rekord.

Positive Überraschung nicht ausgeschlossen

Langsam steht die Frage im Raum, ob die pessimistischen Stimmen nicht nur den Trend verkannten, sondern fundamental falsch lagen. Es ist jedenfalls nicht ausgeschlossen, dass die Notenbanken in den USA und Europa die kaum für möglich gehaltene „sanfte Landung“ noch hinbekommen: Die Inflation drücken, ohne die Wirtschaft in eine tiefe Rezession zu treiben.

Die Meinungen dazu gehen weit auseinander, aber in dieser Woche haben Christine Lagarde und Jerome Powell den Optimistinnen und Optimisten etwas Auftrieb gegeben. Hinzu kommt, dass die Berichtssaison der Unternehmen bisher kaum böse Überraschungen gebracht hat.

Mit Korrekturen ist zu rechnen

Weitere Nachzüglerinnen und Nachzügler unter den Investorinnen und Investoren wird das aber wohl nicht anlocken. Auch mit einem optimistischen Blick auf die nächsten Monate ist der Dax im Moment am oberen Rand seiner Möglichkeiten unterwegs.

Eher scheinen in den nächsten Wochen Korrekturen wahrscheinlich, wie wir sie in den vergangenen Monaten immer wieder gesehen haben. Aber vielleicht reicht es zwischendurch ja noch mal für einen Rekord. Den will schließlich niemand verpassen.

Stefan Winter ist leitender Wirtschaftsredakteur des RND. Er schreibt an dieser Stelle wöchentlich über Börse, Finanzmarkt, Aufstieg und Fall der Kurse – und die Unternehmen dahinter.