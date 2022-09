„Frisches Blut an der Börse“: Aktieninstitut hält Dax-Erweiterung für ersten Schritt

Polizisten waren in Neumünster bei einer Verfolgungsjagd zu Fuß am Freitag schneller als Einbrecher. Ein Anlieger hatte die Polizei alarmiert, nachdem er verdächtige Personen in der Fritz-Reuter-Straße beobachtet hatte. Auch ein Werkzeugdiebstahl in der Marienstraße wurde aufgeklärt.