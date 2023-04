Aktion am AKW Emsland: Kernkraftgegner projizieren Anti-Atom-Sonne auf Kühlturm

Lingen, Kr. Emsland. Atomkraftgegner haben in der Nacht zu Dienstag nach eigenen Angaben eine große Anti-Atom-Sonne auf den Kühlturm des Atomkraftwerks Emsland in Lingen projiziert. Mit der Aktion sei der „historische Erfolg“ der Anti-AKW-Bewegung gewürdigt worden, den die Abschaltung der letzten drei Atomkraftwerke an diesem Sonnabend (15. April) bedeute, erklärte die Anti-Atom-Organisation „ausgestrahlt“.

Neben dem AKW Emsland werden auch die Reaktoren Neckarwestheim-2 in Baden-Württemberg und Isar-2 in Bayern vom Netz genommen. Die Kraftwerke hätten laut Atomgesetz eigentlich schon Ende 2022 heruntergefahren werden sollen. Mit Blick auf eine mögliche Energiekrise und unter dem Druck der Opposition sowie der FDP hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) jedoch den Weiterbetrieb bis zum 15. April angeordnet.

Aktivisten der Anti-Atom-Bewegung halten ein Banner und schießen Konfetti in die Luft, während sie eine große Anti-Atom-Sonne auf den Kühlturm des Atomkraftwerkes Emsland projizieren. © Quelle: Lars Klemmer/dpa

„Der Atomausstieg und das Abschalten der letzten AKW in Deutschland ist der Erfolg des Engagements von Hunderttausenden Bürgerinnen und Bürgern“, sagte Sprecher Armin Simon für die Organisation „ausgestrahlt“. Über fünf Jahrzehnte hätten sie mit Hartnäckigkeit, Fantasie und immer neuen Protesten den Argumenten gegen die Atomenergie Geltung verschafft und gemeinsam „die wohl größte Auseinandersetzung in der Geschichte der Bundesrepublik“ gewonnen. Zugleich habe die Anti-Atom-Bewegung den weltweiten Siegeszug der erneuerbaren Energien mit losgetreten und ermöglicht.

Nach den Worten Simons sinkt mit der Abschaltung der letzten Leistungsreaktoren das Risiko für einen Super-GAU in Deutschland dramatisch, und die Produktion von hochradioaktivem Atommüll in den AKW sei gestoppt. Nun gelte es, den errungenen Erfolg zu sichern. Statt „Atomkraft? Nein danke“ heiße es nun „Atomkraft? Nie wieder!“.

Auch nach Abschaltung der AKW blieben noch zahlreiche Atom-Probleme, führte Simon weiter aus. Dazu zählten unter anderem Berge von Atommüll, die sicher gelagert werden müssten, eine Atom-Industrie, die auch von Deutschland aus weiter Geschäfte mache, die Pro-Atom-Politik der EU und die von AKW in den Nachbarländern weiter ausgehende Gefahr. „Die Arbeit geht uns also trotz des historischen Erfolges, den wir am Samstag feiern, nicht so schnell aus“, sagte der Sprecher.

