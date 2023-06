Aldi: Was ist dran an den Berichten über eine Fusion von Nord und Süd?

Berlin. Einmal quer durch Deutschland verläuft die Grenze zwischen Aldi Nord und Aldi Süd. Seit die Albrecht-Brüder vor mehr als 60 Jahren beschlossen, getrennte Wege zu gehen, haben sich Verbraucherinnen und Verbraucher an diesen „Aldi-Äquator“ längst gewöhnt.

Doch bleibt das auch so? In der Vergangenheit gab es immer wieder Spekulationen über eine Annäherung, jetzt hat ein „Inside-Bericht“ des „Manager-Magazins“ die Debatte neu aufgeheizt. Demnach seien die Pläne für eine Wiedervereinigung bereits ausgetüftelt, schreibt das Wirtschaftsmagazin.

Machtkampf bei Aldi Nord wurde beigelegt

Zum Hintergrund gehört, dass die zerstrittenen Familienstämme von Aldi Nord erst Anfang des Jahres ihren Machtkampf beigelegt hatten. Nach Willen der Familienstämme und ihrer Stiftungen soll die Unternehmensgruppe demnach reorganisiert und unter eine einheitliche Holding-Gesellschaft zusammengefasst werden. Sie soll je zur Hälfte den Familienstiftungen von Theo Albrecht sowie von Berthold Albrecht gehören.

Das ebne wiederum den Weg für ein „historisches Projekt“, schreibt das Wirtschaftsmagazin, und meint damit die Fusion von Aldi Nord und Aldi Süd, die gemeinsam auf einen Umsatz von rund 115 Milliarden Euro kämen. Die Grobstrukturen des künftigen Giganten stünden bereits, heißt es. Auch Aldi Süd habe das Geschäft Anfang des Jahres in eine Holding eingebracht – aufgebaut nach dem gleichen Muster und unter einem fast identischen Rechtsrahmen. Das „Manager Magazin“ beruft sich dabei auf Recherchen im Umfeld der Familien. Auch das Kartellamt habe keine Vorbehalte.

Aldi Süd und Aldi Nord in unterschiedlichen Ländern

Offiziell bestätigen das die beiden Discounter jedoch nicht. Man kommentiere grundsätzlich keine Gerüchte, sagte eine Sprecherin von Aldi Süd auf RND-Anfrage. Auch ein Sprecher von Aldi Nord äußerte sich ähnlich. Im „Manager Magazin“ kommen zudem auch Insider zu Wort, die Zweifel an der Wiedervereinigung haben.

Zuletzt betrieb Aldi Nord in Deutschland 2200 Filialen, Aldi Süd rund 1980. Wüchsen die beiden zusammen, könnten sie damit beim Filialnetz den Konkurrenten Lidl übertrumpfen. Bislang ist der deutsche Markt auch der einzige, den sich die beiden Aldis untereinander aufteilen. In anderen Ländern sind die Verhältnisse deutlich übersichtlicher: In Frankreich oder Polen beispielsweise ist Aldi Nord aktiv, in Australien oder Italien hingegen Aldi Süd.

Discounter könnte schneller und agiler vorgehen

Und es gäbe durchaus gute Gründe für eine erneute Vereinigung „Das wäre ein Wahnsinnsschritt“, sagt Martin Fassnacht, Professor für Strategie und Marketing an der Wirtschaftshochschule WHU. „Und ich könnte ihn verstehen. Man würde eine Online-Strategie fahren, die Strukturen verschlanken und insgesamt schneller und agiler vorgehen können“. Dadurch könne Aldi schlagkräftiger im Internet werden.

„Das Thema Online-Geschäft nimmt zu“, führt Fassnacht aus. „Und das wird immer pro Land betrachtet. Wenn sich jetzt zwei Unternehmen ein Land teilen, ist natürlich die Frage, was man vielleicht doppelt macht.“ Lidl habe es da einfacher, da der Discounter bereits ein Sortiment und einen Auftritt für das Online-Geschäft habe.

Konkurrenz Lidl hat Vorsprünge

Allgemein habe Lidl derzeit ein paar Vorsprünge, beispielsweise eine höhere Flächenproduktivität – also mehr Umsatz pro Quadratmeter. Aldi hingegen könne durch den Abbau doppelter Strukturen beispielsweise beim Einkauf, bei der Kommunikation und beim Online-Geschäft aufholen und hohe Effizienzgewinne realisieren, schätzt Wirtschaftsprofessor Fassnacht ein.

Darüber, ob die Berichte nun stimmen, will er jedoch nicht spekulieren. „Von außen ist es schwer zu sagen, ob da was dran ist“, sagt Fassnacht. Grundsätzlich seien die Zeiten für Discounter aber gut geeignet. Weil Verbraucherinnen und Verbraucher Geld sparen wollen, gehen sie für ihren Einkauf verstärkt zu Discountern.

Ob sich die beiden Aldis nach mehr als 60 Jahren nun wirklich wieder derart annähern, ist also nicht ausgemacht. Auch das „Manager Magazin“ verweist darauf, dass bislang offen ist, wann das Bündnis wirklich greife. Noch seien zahlreiche rechtliche und steuerliche Fragen zu klären.

















