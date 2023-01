Bei Aldi Süd wird bald selbst gescannt: Unternehmen kündigt Neuerungen für die Kassen an

Der Discounter Aldi Süd plant einen umfangreichen Umbau in seinen Filialen. Alle Supermärkte sollen neue Kassen bekommen, die länger sind und mit doppeltem Warenschaft ausgestattet sind. Ausgewählte Filialen bekommen zudem Self-Checkout-Kassen, wo Kunden ihren Einkauf selber scannen können.

Der Discounter Aldi Süd plant umfangreiche Neuerung in den Kassenbereichen seiner Filialen ab dem ersten Quartal 2023. Kassen mit doppeltem Warenschaft sowie sogenannten Self-Checkout-Kassen sollen die Abläufe zum Erfassen und Bezahlen des Einkaufs deutlich beschleunigen. Kassen mit doppeltem Warenschaft am Ende ermöglichen es, dass schon während des Bezahlvorgangs mit einer EC- oder Kreditkarte die Artikel des nächsten Einkaufs gescannt werden.

Mit den Änderungen im Kassenbereich soll „der Einkauf effizienter und angenehmer“ werden, schreibt Aldi Süd in einer Mitteilung. Die Neuerungen seien jedoch lediglich eine Ergänzung zu den bereits bestehenden Kassen.

Kassensysteme wurden in Pilotfilialen getestet

Das neue Konzept habe man zuvor in 30 Pilotfilialen getestet, heißt es außerdem. „Jede Filiale hat – je nach geographischer Lage und baulichen Voraussetzungen – individuelle Kundenbedürfnisse und Anforderungen. Unsere Aufgabe ist es, sie zu kennen und Lösungen anzubieten, die sowohl für unsere Kundinnen und Kunden als auch für unsere Mitarbeitenden Vorteile bieten“, sagt André Giesen, Director National Store Operations, laut der Mitteilung des Discounters. Das neue Kassenkonzept biete zudem nicht nur Vorteile für die Kundinnen und Kunden, sondern auch für die Mitarbeitenden in den Filialen von Aldi Süd.

Nach und Nach bekommen nun alle Filialen von Aldi Süd mindestens eine weitere Kasse, an der zwei Kundinnen und Kunden gleichzeitig betreut werden können. „Diese Kassen werden verlängert und um einen doppelten Warenschacht mit zwei Auslagen ergänzt“, so der Discounter. So könne bereits während des Bezahlvorgangs mit einer EC- oder Kreditkarte die Artikel des nächsten Einkaufs gescannt werden. Dazu bekämen die neuen Kasse je zwei separate Kartenterminals und Bon-Drucker.

Nicht zuletzt werden „ausgewählte Filialen in urbanen Räumen“ auch mit Self-Checkout-Kassen ausgestattet, an denen Kundinnen und Kunden ihren Einkauf selbst erfassen und bezahlen können. „In Filialen, die zum Beispiel im Umkreis von Schulen oder Bürogebäuden liegen, werden viele kleine Einkäufe getätigt. Hier eignen sich Self-Checkout-Kassen hervorragend, um mögliche Schlangen im Kassenbereich zu entzerren“, so André Giesen.

